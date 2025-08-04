Предпринимателя из Башкирии наказали рублём за песни Натали и Анны Асти

Владелец ледового катка «Укатайка» в Стерлитамаке Дамир С. заплатит 44 тысячи рублей за нелегальное использование популярных песен. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которая уличила бизнесмена в музыкальном пиратстве, пишет РБК-Уфа.
В феврале 2024 года представитель ВОИС, вооружившись диктофоном и камерой, зафиксировал, что для посетителей катка звучали хиты «Ветер с моря дул» певицы Натали, «Новогодний поцелуй» группы «Чай вдвоем», «Малинки» в исполнении Жанны Фриске и «Дискотеки Авария», а также «Звенит январская вьюга» в современной обработке от Анны Асти.
Чтобы доказать факт нарушения, в суде были представлены не только аудио- и видеозаписи, но и заключение музыковеда. Эксперт с помощью популярного приложения Shazam подтвердил, что на катке играли именно те самые композиции.
Суд посчитал эти доказательства достаточными.
«Для правомерного использования музыкальных произведений ответчику следовало заключить лицензионный договор с ВОИС. Поскольку ответчик не заключил указанный договор результаты интеллектуальной деятельности были использованы незаконно», — говорится в решении суда.
Изначально ВОИС требовала с предпринимателя 116 тысяч рублей (по 29 тысяч за каждую песню), но суд снизил сумму компенсации до 40 тысяч, добавив к ней 3,7 тысячи рублей госпошлины. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Ее ключевые функции:
Сбор вознаграждения с пользователей (кафе, магазинов, катков и т.д.) за публичное проигрывание музыки.
Распределение и выплата этих денег российским и зарубежным правообладателям — то есть непосредственно исполнителям и изготовителям фонограмм.
Представление интересов российских правообладателей за рубежом.
Простыми словами, ВОИС действует как посредник между тысячами музыкантов и компаний звукозаписи и тысячами предприятий, которые используют музыку в коммерческих целях. Это избавляет бизнес от необходимости заключать договоры с каждым правообладателем отдельно.
Для такого коммерческого использования требуется специальное разрешение — лицензионный договор. Факт того, слушают ли посетители музыку и получают ли от этого удовольствие, не имеет значения; важен сам факт ее воспроизведения в месте, открытом для свободного посещения.
Стоимость вознаграждения не является фиксированной. ВОИС устанавливает специальные ставки, которые зависят от различных факторов:
Тип заведения (ресторан, торговый центр, каток).
Площадь помещения или количество посадочных мест.
Регион и другие параметры.
Гражданская ответственность. Правообладатель может потребовать через суд компенсацию в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. В данном случае ВОИС изначально требовала 116 тыс. руб., но суд снизил сумму до 40 тыс. руб.
Уголовная ответственность (статья 146 УК РФ). Она наступает, если нарушение совершено в крупном размере. С 23 июня 2024 года крупным размером считается ущерб на сумму свыше 500 тыс. рублей (ранее было 100 тыс. руб.). Наказание может варьироваться от штрафа до 200 тыс. рублей до лишения свободы на срок до двух лет.