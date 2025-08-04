Предпринимателя из Башкирии наказали рублём за песни Натали и Анны Асти

В Стерлитамаке предпринимателя оштрафовали на 44 тысячи рублей за то, что на его ледовом катке играли песни Натали, «Чай вдвоем» и Анны Асти без лицензии. Доказательства собрали с помощью записи на телефон и приложения Shazam.

Владелец ледового катка «Укатайка» в Стерлитамаке Дамир С. заплатит 44 тысячи рублей за нелегальное использование популярных песен. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которая уличила бизнесмена в музыкальном пиратстве, пишет РБК-Уфа.

В феврале 2024 года представитель ВОИС, вооружившись диктофоном и камерой, зафиксировал, что для посетителей катка звучали хиты «Ветер с моря дул» певицы Натали, «Новогодний поцелуй» группы «Чай вдвоем», «Малинки» в исполнении Жанны Фриске и «Дискотеки Авария», а также «Звенит январская вьюга» в современной обработке от Анны Асти.

Чтобы доказать факт нарушения, в суде были представлены не только аудио- и видеозаписи, но и заключение музыковеда. Эксперт с помощью популярного приложения Shazam подтвердил, что на катке играли именно те самые композиции.

Суд посчитал эти доказательства достаточными.

«Для правомерного использования музыкальных произведений ответчику следовало заключить лицензионный договор с ВОИС. Поскольку ответчик не заключил указанный договор результаты интеллектуальной деятельности были использованы незаконно», — говорится в решении суда.

Изначально ВОИС требовала с предпринимателя 116 тысяч рублей (по 29 тысяч за каждую песню), но суд снизил сумму компенсации до 40 тысяч, добавив к ней 3,7 тысячи рублей госпошлины. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.