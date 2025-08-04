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Предпринимателя из Башкирии наказали рублём за песни Натали и Анны Асти

В Стерлитамаке предпринимателя оштрафовали на 44 тысячи рублей за то, что на его ледовом катке играли песни Натали, «Чай вдвоем» и Анны Асти без лицензии. Доказательства собрали с помощью записи на телефон и приложения Shazam.
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Владелец ледового катка «Укатайка» в Стерлитамаке Дамир С. заплатит 44 тысячи рублей за нелегальное использование популярных песен. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС), которая уличила бизнесмена в музыкальном пиратстве, пишет РБК-Уфа.

В феврале 2024 года представитель ВОИС, вооружившись диктофоном и камерой, зафиксировал, что для посетителей катка звучали хиты «Ветер с моря дул» певицы Натали, «Новогодний поцелуй» группы «Чай вдвоем», «Малинки» в исполнении Жанны Фриске и «Дискотеки Авария», а также «Звенит январская вьюга» в современной обработке от Анны Асти.

Чтобы доказать факт нарушения, в суде были представлены не только аудио- и видеозаписи, но и заключение музыковеда. Эксперт с помощью популярного приложения Shazam подтвердил, что на катке играли именно те самые композиции.

Суд посчитал эти доказательства достаточными.

«Для правомерного использования музыкальных произведений ответчику следовало заключить лицензионный договор с ВОИС. Поскольку ответчик не заключил указанный договор результаты интеллектуальной деятельности были использованы незаконно», — говорится в решении суда.

Изначально ВОИС требовала с предпринимателя 116 тысяч рублей (по 29 тысяч за каждую песню), но суд снизил сумму компенсации до 40 тысяч, добавив к ней 3,7 тысячи рублей госпошлины. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Часто задаваемые вопросы
Что такое ВОИС и почему она может требовать деньги за музыку?
Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) — это некоммерческая общественная организация, которая получила государственную аккредитацию на управление правами исполнителей и производителей фонограмм.

Ее ключевые функции:

Сбор вознаграждения с пользователей (кафе, магазинов, катков и т.д.) за публичное проигрывание музыки.

Распределение и выплата этих денег российским и зарубежным правообладателям — то есть непосредственно исполнителям и изготовителям фонограмм.

Представление интересов российских правообладателей за рубежом.

Простыми словами, ВОИС действует как посредник между тысячами музыкантов и компаний звукозаписи и тысячами предприятий, которые используют музыку в коммерческих целях. Это избавляет бизнес от необходимости заключать договоры с каждым правообладателем отдельно.
Почему проигрывание легально купленной музыки на катке — это нарушение?
Покупка музыки на диске, в онлайн-магазине или оформление подписки на стриминговый сервис дает право только на личное прослушивание. Использование музыки в общественном месте (кафе, магазине, на катке) считается публичным исполнением, что по Гражданскому кодексу РФ является отдельным способом использования произведения.

Для такого коммерческого использования требуется специальное разрешение — лицензионный договор. Факт того, слушают ли посетители музыку и получают ли от этого удовольствие, не имеет значения; важен сам факт ее воспроизведения в месте, открытом для свободного посещения.
Как бизнесу легально использовать музыку и сколько это стоит?
Чтобы законно включать музыку, предпринимателю необходимо заключить лицензионный договор с аккредитованной организацией, такой как ВОИС. Организация предоставляет доступ к своему обширному каталогу музыки.

Стоимость вознаграждения не является фиксированной. ВОИС устанавливает специальные ставки, которые зависят от различных факторов:

Тип заведения (ресторан, торговый центр, каток).

Площадь помещения или количество посадочных мест.

Регион и другие параметры.
Какие еще наказания, кроме денежной компенсации, грозят за такое нарушение?
За незаконное использование музыки предусмотрено несколько видов ответственности:

Гражданская ответственность. Правообладатель может потребовать через суд компенсацию в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. В данном случае ВОИС изначально требовала 116 тыс. руб., но суд снизил сумму до 40 тыс. руб.

Уголовная ответственность (статья 146 УК РФ). Она наступает, если нарушение совершено в крупном размере. С 23 июня 2024 года крупным размером считается ущерб на сумму свыше 500 тыс. рублей (ранее было 100 тыс. руб.). Наказание может варьироваться от штрафа до 200 тыс. рублей до лишения свободы на срок до двух лет.
Насколько масштабна деятельность ВОИС по сбору вознаграждений?
Это очень распространенная практика. Например, еще в 2016 году общие сборы ВОИС составили 1,13 млрд рублей. Из них 932,9 млн рублей (82,5%) были получены именно за публичное исполнение музыки. На тот момент у организации было заключено более 21 тысячи договоров с пользователями по всей России. Это показывает, что система сбора вознаграждений является важной частью музыкальной индустрии.
авторское право Стерлитамак суд в Башкирии штрафы
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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