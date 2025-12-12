0
56 минут
Криминал

Посетитель клуба в Башкирии столкнул девушку с лестницы во время ссоры: возбуждено уголовное дело

В Салавате в клубе «Шаровая молния» произошел инцидент, в результате которого посетительница получила травмы после падения с лестницы. Следователи возбудили уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести.
травмированная девушка
©Baza / Telegram

Конфликт начался в зоне для курения, где мужчина сначала предложил девушке зажигалку, а затем высказал ей претензии по поводу курения. После словесного спора он вывел ее к лестнице и толкнул, из‑за чего та упала с пролета вниз.

В результате падения у пострадавшей диагностировали перелом локтевого сустава со смещением, черепно-мозговую травму и рану на лбу, потребовавшую наложения швов. По словам самой девушки, после удара у нее появились проблемы со зрением, ей предстоит операция на руке.

Личность мужчины, который, по версии следствия, толкнул девушку, установлена, с ним работают правоохранительные органы. Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Заведение «Шаровая молния» уже не первый раз попадает в криминальные сводки с трагическим подтекстом. Весной 2025 года возле этого же боулинг-клуба произошла массовая драка, в ходе которой толпа до смерти забила 38-летнего мужчину по имени Азат — тогда  погибшему буквально проломили череп.

