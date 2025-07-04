Попался на банковском переводе: замглавы башкирского Бирска сдал ФСБ начальницу-мэра

Экс-заммэра Бирска пойдёт под суд за посредничество во взятке. Помог начальнице получить 30 тысяч рублей на карту за фальшивые акты

Бывшему заместителю главы администрации Бирска грозит реальный срок за слишком тесную дружбу с начальством. 47-летнего чиновника обвиняют в посредничестве при передаче взятки. Его дело уже направлено в суд, а сам он сидит в СИЗО и активно сотрудничает со следствием.

В декабре 2024 года тогдашняя мэр города Виктория Бурдина попросила своего зама помочь провернуть дельце. Нужно было взять деньги с подрядчика за подписание актов по благоустройству, которое по факту сделали криво и не по смете. За это мэр обещала не замечать недоделок и прикрывать компанию в будущем.

Заместитель не отказал и дал коммерсанту реквизиты своей банковской карты, куда и перевели те самые 30 тысяч рублей. Эта цифровая неосторожность и стала для чиновников ловушкой. Мужчина снял наличные и передал их своей начальнице, а силовики из ФСБ и Следкома всю эту комбинацию зафиксировали.

Когда запахло жареным, посредник быстро во всём признался. Его уволили с формулировкой «за утрату доверия», а имущество арестовали. Сама Виктория Бурдина тоже оказалась под стражей, но уже по обвинению в получении взятки.

Этот скандал обрушил всю верхушку власти в районе. Вслед за арестами мэра и её заместителя в марте, уже через месяц в отставку ушёл и глава всего Бирского района Антон Талалов.