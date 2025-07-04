Попался на банковском переводе: замглавы башкирского Бирска сдал ФСБ начальницу-мэра

Экс-заммэра Бирска пойдёт под суд за посредничество во взятке. Помог начальнице получить 30 тысяч рублей на карту за фальшивые акты ©Следком Башкирии
Бывшему заместителю главы администрации Бирска грозит реальный срок за слишком тесную дружбу с начальством. 47-летнего чиновника обвиняют в посредничестве при передаче взятки. Его дело уже направлено в суд, а сам он сидит в СИЗО и активно сотрудничает со следствием.
В декабре 2024 года тогдашняя мэр города Виктория Бурдина попросила своего зама помочь провернуть дельце. Нужно было взять деньги с подрядчика за подписание актов по благоустройству, которое по факту сделали криво и не по смете. За это мэр обещала не замечать недоделок и прикрывать компанию в будущем.
Заместитель не отказал и дал коммерсанту реквизиты своей банковской карты, куда и перевели те самые 30 тысяч рублей. Эта цифровая неосторожность и стала для чиновников ловушкой. Мужчина снял наличные и передал их своей начальнице, а силовики из ФСБ и Следкома всю эту комбинацию зафиксировали.
Когда запахло жареным, посредник быстро во всём признался. Его уволили с формулировкой «за утрату доверия», а имущество арестовали. Сама Виктория Бурдина тоже оказалась под стражей, но уже по обвинению в получении взятки.
Серьёзно, вся верхушка города погорела из-за 30 тысяч рублей? Это же смешно. Может, там было что-то ещё?
Вы абсолютно правы, 30 тысяч — это лишь верхушка айсберга и, похоже, самый лёгкий для доказательства эпизод. На самом деле, бывшему мэру Виктории Бурдиной вменяют дела посерьёзнее. По версии следствия, в 2023 году она продала объект культурного наследия, «Дом Коноваловых», по заниженной цене — за 3,1 млн рублей при рыночной стоимости в 5,8 млн. Позже покупатель перепродал здание уже за 7,2 миллиона, а бюджет города потерял почти 3 миллиона рублей. Так что взятка за липовые акты по благоустройству парка «Соколок» стала, видимо, последней каплей.
И что теперь грозит этому заму, который всех сдал? Ему зачтётся сотрудничество со следствием?
Безусловно. Его обвиняют по статье «Посредничество во взяточничестве», и он полностью признал вину, что является серьёзным смягчающим обстоятельством. Закон за такое преступление предусматривает наказание от крупного штрафа (до 700 тысяч рублей) до лишения свободы на срок до четырёх лет. Скорее всего, суд учтёт его раскаяние и помощь в раскрытии всей схемы, что может повлиять на итоговый приговор.
В новости сказано, что его уволили «в связи с утратой доверия». Это просто красивая формулировка или она на что-то влияет?
Это не просто формулировка, а «чёрная метка» для чиновника. Увольнение по такой статье — это не по собственному желанию уйти. Оно применяется за грубые коррупционные нарушения. Фамилия уволенного на пять лет попадает в специальный федеральный реестр, и в течение этого срока он не может занимать должности на государственной или муниципальной службе. Прокуратура в Башкирии активно следит, чтобы коррупционеров увольняли именно так, а не давали им уйти по-тихому. В 2024 году в республике по этой статье уволили 24 чиновника.
Вся эта история запустила цепную реакцию: мэр, зам, глава района. Кто вообще сейчас руководит Бирском?
Скандал действительно обезглавил местную власть. После ареста мэра Виктории Бурдиной и её заместителя в марте 2025 года, уже в апреле подал в отставку и глава всего Бирского района Антон Талалов. Это создало вакуум власти и показало, насколько глубоко система была завязана на арестованных чиновниках. Сейчас управление городом и районом осуществляется временными исполняющими обязанности, пока не будут проведены новые назначения и выборы.
Насколько вообще распространена коррупция в Башкирии, если судить по официальным цифрам?
Судя по статистике, работа у силовиков есть. Только за первые пять месяцев 2025 года в республике зафиксировали 139 преступлений, связанных со взяточничеством. А в 2024 году общая сумма исков по коррупционным делам выросла почти на 50% по сравнению с предыдущим годом и составила 438,5 млн рублей. Впрочем, власти объясняют рост цифр не всплеском коррупции, а улучшением её выявляемости.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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