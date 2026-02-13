Полиция Уфы задержала организатора и участниц подпольной порностудии

МВД задержало троих подозреваемых в изготовлении порнографии. Организатор в СИЗО, девушки под подпиской. Изъята техника и реквизит.

Сотрудники МВД пресекли работу группы, которая снимала и продавала интимный контент через мессенджеры. Организатора отправили в следственный изолятор, двух девушек оставили под подпиской о невыезде.

По данным пресс-службы МВД по Башкортостану, бизнес организовал 42-летний уфимец. Ранее мужчину уже судили. Он разрабатывал стратегию, координировал рекламу и продюсировал главную актрису на игровых платформах. Там он искусственно накручивал аудиторию, чтобы привлечь зрителей.

©МВД по Башкирии

Исполнительницей роликов была 19-летняя студентка. Она снималась в видео, а деньги от подписчиков получала на свои личные банковские карты и онлайн-кошельки.

Третья участница — 21-летняя пиар-менеджер. Девушка вела два открытых лайф-канала. Её задачей было привлекать подписчиков из бесплатных блогов в закрытый платный канал с порнографией.

Полицейские возбудили уголовное дело за незаконное изготовление и оборот порнографии в интернете. Организатора арестовали, он находится под стражей. Обе девушки находятся под подпиской о невыезде.

Во время обысков оперативники изъяли доказательства работы студии: компьютеры, смартфоны, жесткие диски с видеоматериалами и специфический реквизит для съемок.

Похожие инциденты в Уфе

В августе 2025 года в Уфе ликвидировали сеть вебкам-студий, которой руководил 30-летний местный житель. Тогда съемки велись в специально арендованных квартирах, а в штате работали операторы и администраторы.

В целом за 2025 год МВД Башкортостана пресекло деятельность 44 организованных преступных групп. Борьба с киберпреступлениями и незаконным оборотом контента остается одним из приоритетов ведомства.