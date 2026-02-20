Подростков в Башкирии осудили за серию нападений на сверстников

Трое несовершеннолетних из Стерлитамака получили условные сроки за серию нападений на сверстников — избивали, вымогали деньги и угрожали ножом.

В Башкирии суд вынес приговор трём подросткам 15 и 16 лет из Стерлитамака. Как сообщил СК республики, их признали виновными в хулиганстве, вымогательстве и разбое.

С декабря 2024 по апрель 2025 года фигуранты систематически нападали на сверстников в людных местах, применяли физическую силу и требовали деньги. Поводы для конфликтов они создавали искусственно.

В одном из эпизодов один из подростков спровоцировал драку, а затем потребовал от пострадавшего 7 тысяч рублей — якобы за повреждённый смартфон. Когда тот не заплатил, к нему присоединились двое сообщников: втроём они избили пострадавшего и его знакомых, угрожая продолжить насилие.

В другом эпизоде один из осуждённых, находясь под домашним арестом, через мессенджер угрозами требовал денежные переводы у знакомого. Позже он вызвал его на встречу и под угрозой ножа отобрал телефон.

Выявить преступления удалось благодаря мониторингу соцсетей. О расследовании докладывали в центральный аппарат СК России. Суд назначил подросткам условные сроки от 3 до 4 лет с испытательным периодом от 3,5 до 4,5 лет.