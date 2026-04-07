Криминал

Подъехали к колледжу на «Приоре» и посадили в машину первого встречного: дело уфимских похитителей передано в суд

Злоумышленники з спланировали преступление: выследили случайного учащегося, силой усадили его в машину и под угрозой ножа опустошили его банковский счёт.
©МВД по Башкирии

В Уфе двое местных жителей предстанут перед судом по трём тяжким статьям уголовного кодекса. Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по делу о похищении студента, разбое и вымогательстве, сообщило надзорное ведомство.

Согласно материалам дела, в ноябре прошлого года обвиняемые разработали план получения денег путём захвата случайного человека. Прибыв на «Ладе Приоре» к одному из городских колледжей, они выбрали в качестве жертвы учащегося заведения. Применив угрозы и психологическое давление, мужчины принудительно посадили юношу в автомобиль. В салоне студенту угрожали ножом и потребовали перечислить деньги. У молодого человека отобрали смартфон и через банковское приложение перевели на свой счёт 20 тысяч рублей. Вырученными средствами распорядились по собственному усмотрению. Дело передано в Кировский районный суд Уфы.

Напомним, в апреле 2026 года Уфимский районный суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам полиции, признав их виновными в похищении человека, разбое, вымогательстве и ряде других тяжких статей. Как сообщила объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан, осуждённые по предварительному сговору похитили местного жителя, применяли к нему физическое насилие, использовали электрошокер и угрожали убийством, добиваясь передачи 300 тысяч рублей.

В марте 2026 года в Уфе был арестован 45-летний местный житель по обвинению в похищении человека и вымогательстве в особо крупном размере. По данным следствия, в период с апреля 2025 по март 2026 года он, зная о наличии у знакомого дорогостоящего имущества, вынудил того написать долговую расписку на 95 миллионов рублей, угрожая расправой.

В ноябре 2025 года в Башкирии была задержана группа, вымогавшая деньги у несовершеннолетних. Уголовные дела возбуждены по трём эпизодам: фигурантам инкриминируется похищение человека группой лиц по предварительному сговору с угрозой насилия из корыстных побуждений и вымогательство; им грозит до 12 лет лишения свободы.

В июне 2025 года ФСБ и СК сообщили о задержании в Башкирии группы, специализировавшейся на похищениях и вымогательстве. Четверо подозреваемых в возрасте от 20 до 24 лет удерживали жителя Кумертау и требовали 3,5 миллиона рублей, применяя угрозы и насилие; Советский районный суд отправил обвиняемых в СИЗО.

