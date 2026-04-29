По делу мэра Уфы Мавлиева суд вынес решения в отношении двух фигурантов

Советский районный суд Уфы 29 апреля избрал меру пресечения двум фигурантам уголовного дела о превышении должностных полномочий — замначальника управления земельных и имущественных отношений мэрии взят под стражу, директор санатория получил запрет определённых действий.

29 апреля Советский районный суд Уфы избрал меры пресечения фигурантам уголовного дела о событиях вокруг городского санатория. Пресс-служба СУ СКР по Республике Башкортостан сообщила: замначальника управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы Рушата Фазлиахметова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, суд отправил под стражу до 11 июля.

Директору санатория «Радуга» Айгуль Винниковой назначили запрет определённых действий — тоже до 11 июля.

Накануне, 28 апреля, следователи провели обыски в уфимской мэрии и дома у главы городской администрации Ратмира Мавлиева. Градоначальника доставили на допрос в Следственный комитет. Вместе с ним задержаны заместители главы администрации Агарагим Кагиргаджиев и Рустам Хазиев. Ранее по смежному делу о выводе земель санатория фигурировала также гендиректор ООО «ЕРКЦ г. Уфы» Айгуль Винникова. Все трое задержанных подозреваются в превышении должностных полномочий.

Адвокат мэра Булат Зиакаев публично заявил о невиновности подзащитного. По словам защитника, следствие считает, что подозреваемые незаконно вывели земельный участок из муниципальной собственности. Сам Мавлиев вину не признаёт.

Следствие установило следующее. Фигуранты дела организовали незаконное отчуждение участка площадью более 1 300 кв. м на территории санатория «Радуга» на улице Авроры. В 2025 году Мавлиев потребовал от представителя строительной компании передать ему взятку в виде услуги имущественного характера, обещая покровительство. Застройщик должен был выкупить участок стоимостью свыше 13 млн рублей и переоформить его в интересах чиновника.

Ещё в марте 2026 года издание «Пруфы» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало о возбуждении дела против гендиректора ООО «ЕРКЦ г. Уфы» Айгуль Винниковой. Её подозревали в выводе части территории санатория из муниципальной собственности. В конце 2024 года санаторий преобразовали из МУП в ООО и присоединили к ЕРКЦ как филиал. После этого и началось отчуждение части его земель.

СКР расследует в отношении Мавлиева дела сразу по двум статьям — о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Мавлиев руководит администрацией Уфы с марта 2022 года и занимает пост секретаря уфимского отделения «Единой России».