Пенсионерка из Уфы лишилась более миллиона рублей после звонков лжеинвесторов

69-летняя жительница Уфы перевела мошенникам более 1 млн рублей. Женщина откликнулась на рекламу инвестиций в интернете и оставила свой номер телефона. Об этом сообщили в региональном МВД.

Как действовали мошенники

Сначала позвонил человек, представившийся специалистом по инвестированию. Он убедил пенсионерку отправить небольшую сумму для начала работы.

Затем с других номеров стали звонить новые люди. Они угрожали судебным иском за якобы присвоение средств брокера и требовали вывести деньги со счёта. Испугавшись, женщина начала переводить средства по указанным реквизитам.

Как остановили переводы

Сын потерпевшей приехал к матери и застал её за разговором с незнакомцами. Он распознал схему обмана и остановил переводы.

Мать и сын обратились в отдел полиции № 6 Уфы. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.