0
5 часов
Криминал

Пенсионерка из Уфы лишилась более миллиона рублей после звонков лжеинвесторов

69-летняя пенсионерка из Уфы стала жертвой аферистов, поверив в обещания легкого заработка в интернете. В результате она потеряла свыше 1 миллиона рублей.
человек сидит за ноутбуком с банковской картой
©Imagen

69-летняя жительница Уфы перевела мошенникам более 1 млн рублей. Женщина откликнулась на рекламу инвестиций в интернете и оставила свой номер телефона. Об этом сообщили в региональном МВД.

Как действовали мошенники

Сначала позвонил человек, представившийся специалистом по инвестированию. Он убедил пенсионерку отправить небольшую сумму для начала работы.

Затем с других номеров стали звонить новые люди. Они угрожали судебным иском за якобы присвоение средств брокера и требовали вывести деньги со счёта. Испугавшись, женщина начала переводить средства по указанным реквизитам.

Как остановили переводы

Сын потерпевшей приехал к матери и застал её за разговором с незнакомцами. Он распознал схему обмана и остановил переводы.

Мать и сын обратились в отдел полиции № 6 Уфы. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

