Пенсионер из Башкирии умер после обмана с «деньгами из банка приколов»

Возбуждено уголовное дело

В Стерлитамаке скончался пенсионер, которого ранее обманули при выплате пенсии. О смерти мужчины сообщил его внук в четверг, 17 апреля.

Пожилые супруги Михайловы полгода получали пенсию, не подозревая, что из 298 тысяч рублей 201 тысяча — купюры «банка приколов». Когда обман вскрылся, мужчину поразил инсульт, приведший к параличу.

По факту мошенничества правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Злоумышленник, подделавший пенсионные выплаты, находится в розыске. Расследование продолжается, виновному грозит серьезное наказание.

— Ну а что опять Стерлитамак начальник отдела полиции, вообще работает или нет, преступлений больше чем в Уфе, — задается вопросом пользователь соцсетей Айрат.

— Дед полгода не ходил платить за коммуналку? Или только в последний свой визит обнаружились фальшивки? А прежде были нормальные деньги… В общем — внук подменил настоящие — и к следаку не ходи. Просто не могут доказать, — считает Елена.

— Внука нужно проверять. Что-то сомневаюсь, что почтальон мухлевала, так долго, и одну семью, — пишет Arthur F.

— Деду царствие небесное! Может и не внук, бабульки, дедульки соцработникам только что пароли-явки не выкладывают из- за недостатка общения пока родные на работе. Больше внимания надо уделять любимым дедушкам и бабушкам, — отмечает Марина.

— Это не первый случай с такими купюрами, и в каждом расследовании были виновниками родственники, — подчеркивает Ильдар Б.

— Мои соболезнования семье Михайловых. В таком возрасте такой стресс и переживания просто так не проходят. Берегите близких, — пожелал Кирилл.

— Стражам порядка тоже бы премию банками приколов выписывать, даже почтальона не могли найти, — написала Анастасия.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что под домашний арест за незаконное начисление себе оплаты за работу в выходные поместили Главу ЗАТО Межгорье.