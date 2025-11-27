0
54 минуты
Криминал

Раскрыты новые подробности в деле об убийстве девочки в Челябинске

Бывшая супруга отца убитой девочки сообщила о его жестоком обращении. Юристы полагают, что у матери ребенка могло развиться психическое расстройство на фоне стресса.
подозреваемая за решеткой в зале суда
©Следком Челябинска

Появились новые детали по делу об убийстве пятилетней девочки из Башкирии. О них рассказала бывшая жена биологического отца ребенка. По словам женщины, поведение мужчины могло стать одной из причин трагедии.

Шахноза, которая одна воспитывает их общего 11-летнего сына, рассказала, что ушла от бывшего мужа из-за его агрессивного поведения. Она утверждает, что мужчина угрожал ей и ее семье, в том числе с применением ножа. Это вынудило ее переехать.

Позднее Шахноза общалась с новой женой своего бывшего мужа, Эльвирой. Нынешняя обвиняемая в убийстве дочери якобы сообщала ей о побоях. Также, со слов Шахнозы, мужчина заставлял Эльвиру прерывать предыдущие беременности.

Юрист Нина Романович считает, что следствию стоит рассмотреть версию о том, что обвиняемая подвергалась насилию со стороны супруга. Эксперт отметила, что у следствия пока нет оснований для задержания отца девочки. При этом она предположила, что у Эльвиры могло быть психическое заболевание, которое обострилось из-за стресса.

Напомним, тело ребенка было найдено 3 ноября в съемной квартире в Челябинске. 43-летнюю мать девочки, Эльвиру Загидуллину, задержали по подозрению в убийстве малолетнего и заключили под стражу. Женщина своей вины не признает.

По предварительной версии, женщина могла прожить в квартире с телом дочери около недели. На допросе она заявила, что девочка утонула во время купания, а она, испугавшись, спрятала тело.

После завершения экспертиз тело передали биологическому отцу. Он провел похороны 13 ноября в одной из деревень Башкирии. Известно, что ранее мужчина был судим за истязание.

