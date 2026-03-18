Криминал

Отчим-стратег и пасынок-исполнитель: в Башкирии спецназ задержал семейный дуэт грабителей ювелирного салона

В Белебее 20-летний юноша похитил из ювелирного салона 27 обручальных колец. Организатором преступления оказался его ранее судимый отчим.
©МВД России
©МВД России

В Белебее 20-летний юноша под видом покупателя унёс из ювелирного салона 27 обручальных колец. Как выяснили оперативники, за преступлением стоял его отчим — ранее судимый мужчина, который спланировал операцию и заранее изучил обстановку в торговой точке.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, молодой человек зашёл в ювелирный салон в Белебее и попросил показать обручальные кольца. Примерив одно из них, он дождался удобного момента, схватил с прилавка украшения и выбежал на улицу. Продавец бросилась вдогонку, но задержать его не смогла.

RuTube
©МВД по Башкирии

Оперативники Управления уголовного розыска МВД по Башкортостану совместно с белебеевскими коллегами быстро вышли на след подозреваемых. Выяснилось, что план разработал отчим задержанного. Перед налётом он лично побывал в салоне для разведки, а во время преступления ожидал снаружи. После этого юноша передал кольца старшему сообщнику для сбыта.

Полицейские совместно с бойцами Росгвардии прибыли к месту проживания подозреваемых. Дверь те открывать отказались, поэтому её пришлось вскрывать принудительно.

«Чё такое? Чё случилось?» — поинтересовался отчим у спецназовцев.

Часть похищенных украшений обнаружили и изъяли в ходе следственных действий. По статье 161 УК РФ возбуждено уголовное дело. Оба фигуранта заключены под стражу. Полицейские проверяют их причастность к аналогичным преступлениям. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошёл 29 января 2026 года. Как сообщила газета «Белебеевские известия», сумма ущерба составила 260 тысяч рублей. 31 января Белебеевский городской суд рассмотрел ходатайство следствия и, несмотря на возражения адвокатов, отправил обоих подозреваемых под стражу до 29 марта 2026 года.

В феврале 2025 года в Башкирии суд вынес приговор осуждённому из исправительного центра Ишимбая, который организовал серию краж ювелирных изделий из частных домов на сумму почти 600 тысяч рублей. Мужчина получил пять с половиной лет колонии общего режима.

В марте 2026 года Белебеевский суд приговорил 39-летнего жителя Бижбулякского района к двум с половиной годам колонии строгого режима за кражу золотых украшений у знакомой. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков.

Похожие записи
0
26.02.2026
Криминал

В Башкирии должник с гвоздодёром попытался вскрыть банкомат с 12 миллионами

вскрытие банкомата
В Мечетлинском районе Башкирии полицейские задержали 34-летнего мужчину, который вскрыл банкомат с 12 млн рублей, но скрылся с пустыми руками — сработала сигнализация.
0
22.01.2026
Криминал

Бывший глава сельсовета в Башкирии похитил деньги с банковской карты погибшего участника СВО

нашивка полиция
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего чиновника. По версии следствия, он снял около 1 млн рублей с карты погибшего родственника-военнослужащего.
0
15.01.2026
Происшествия

В Бшкирии двое мужчин застрелили чужую лошадь на выпасе

голова лошади
Полиция Абзелиловского района возбудила уголовное дело в отношении двоих жителей, подозреваемых в хищении скота. Мужчины застрелили чужую лошадь в лесу, разделали ее и вывезли тушу домой.
0
16.12.2025
Криминал

В Башкирии осудят супругов за кражу денег у участника СВО

кошелек с пятитысячными купюрами
Прокуратура Давлекановского района утвердила обвинительное заключение по делу семейной пары. Мужа и жену обвиняют в краже денег с банковского счета военнослужащего.
0
15.12.2025
Новости

В башкирском Белебее назначили нового мэра: главой города стала Татьяна Зубова

Татьяна Зубова
Совет городского поселения Белебея 12 декабря утвердил Татьяну Зубову главой администрации города. Решение принято единогласно на 14-м заседании депутатов, сообщает ИА Башинформ со ссылкой на Совет муниципальных образований Башкирии.
-1
05.10.2025
Новости

В Белебее запустили мусоросортировочный комплекс, но он не решает проблему свалок

свалка мусора
В Белебее открыли мощный мусоросортировочный комплекс. Но это не спасает: старый полигон забит под завязку, новый не работает, а нелегальные свалки растут.
