Осуждённый за обман тысячи дольщиков экс-депутат Кирилл Бадиков вышел на свободу

Экс-депутат горсовета Уфы Кирилл Бадиков, осужденный за хищение 2,3 млрд рублей у дольщиков, вышел на свободу. Ему зачли срок пребывания в СИЗО.

Бывший руководитель группы компаний «Госстрой» Кирилл Бадиков покинул места лишения свободы. Экс-депутат городского совета Уфы освободился 13 декабря 2025 года, спустя восемь месяцев после оглашения обвинительного приговора, сообщает Телеграм-канал «Честный репортаж».

Основанием для освобождения стал пересчет сроков заключения. Бадиков находился под стражей в следственном изоляторе с марта 2022 года. Согласно законодательству, один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима. К моменту вынесения приговора в апреле 2025 года — 5,5 лет лишения свободы — он фактически отбыл большую часть назначенного наказания.

Уголовное дело в отношении застройщика касалось жилого комплекса «Московский» в Кировском районе Уфы. Суд установил, что в период с 2013 по 2021 год руководство «Госстроя» заключило договоры с 1134 гражданами. Полученные от дольщиков средства в размере 2,3 миллиарда рублей были направлены не на строительство домов, а на иные цели, включая личное обогащение обвиняемых.

Проблему обманутых граждан решали за счет бюджетных средств. Обязательства перед дольщиками взял на себя федеральный «Фонд развития территорий», который выплатил компенсации на общую сумму более 4 миллиардов рублей. Права на недостроенные объекты ЖК «Московский» перешли к фонду, который в настоящее время реализует их через торги для возмещения затрат.

В ходе расследования на имущество Бадикова и его близких был наложен арест. Стоимость арестованных активов, включая коммерческую недвижимость и земельные участки, оценивается примерно в 2 миллиарда рублей. Эти меры были приняты для обеспечения возмещения ущерба потерпевшим.

Судебные разбирательства вокруг активов семьи предпринимателя продолжаются. В ноябре 2025 года Арбитражный суд направил на новое рассмотрение дело о взыскании 52 миллионов рублей с несовершеннолетних детей экс-застройщика. Кредиторы полагают, что часть средств могла быть выведена на счета родственников до начала процедуры банкротства компаний.