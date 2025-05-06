Оскорблённая автоледи из Башкирии устроила охоту на ДПС

Жительница Мелеуза превратила обычный штраф за тонировку в ночное сафари на гаишников. Ньюс-Баш разобрался, что произошло.

Екатерину остановили для проверки и выписали протокол за тонировку. Но вместо того чтобы смириться и снять плёнку, дамочка решила отомстить, сообщает телеграм-канал Мэш Батащ.

Вооружившись мужем и праведным гневом, она села на хвост патрульной машине и гоняла за ней всю ночь по городу. Настоящая охота на хищника, только наоборот.

Когда измученные «преследуемые» инспекторы наконец добрались до отдела полиции, разъярённая автоледи заблокировала выезд со стоянки своей машиной и устроила словесный баттл с сотрудниками. Ожидаемо — получила ещё один протокол, теперь за неправильную парковку.

В суде Екатерина попыталась доказать, что это вообще-то ДПСники во всём виноваты. Но судья, похоже, не оценил идею «око за око, парковка за тонировку» — жалобу отклонили.

Мораль проста: если тебе выписали штраф за тонировку, просто сними её — это дешевле, чем бензин на ночную погоню и нервные клетки судьи.