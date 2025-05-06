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Оскорблённая автоледи из Башкирии устроила охоту на ДПС

© ГАИ по Уфе

Жительница Мелеуза превратила обычный штраф за тонировку в ночное сафари на гаишников. Ньюс-Баш разобрался, что произошло.

Екатерину остановили для проверки и выписали протокол за тонировку. Но вместо того чтобы смириться и снять плёнку, дамочка решила отомстить, сообщает телеграм-канал Мэш Батащ.

Вооружившись мужем и праведным гневом, она села на хвост патрульной машине и гоняла за ней всю ночь по городу. Настоящая охота на хищника, только наоборот.

Когда измученные «преследуемые» инспекторы наконец добрались до отдела полиции, разъярённая автоледи заблокировала выезд со стоянки своей машиной и устроила словесный баттл с сотрудниками. Ожидаемо — получила ещё один протокол, теперь за неправильную парковку.

В суде Екатерина попыталась доказать, что это вообще-то ДПСники во всём виноваты. Но судья, похоже, не оценил идею «око за око, парковка за тонировку» — жалобу отклонили.

Мораль проста: если тебе выписали штраф за тонировку, просто сними её — это дешевле, чем бензин на ночную погоню и нервные клетки судьи.

Мелеуз
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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