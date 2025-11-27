0
39 минут
Криминал

Оренбургский монстр, убивший несколько женщин в Башкирии пытается обжаловать приговор

История серийного убийцы Яхии Мурсалимова, который в 90-х расправился с 13 женщинами в Оренбуржье и Башкирии, а теперь пытается обжаловать свой приговор.
нож в крови
©Grok

Серийный убийца Яхия Мурсалимов, осуждённый на пожизненный срок за убийство 13 женщин, пытается оспорить свой приговор. Об этом сообщает портал UFA1.RU, изучивший историю преступника. Спустя почти два десятилетия в колонии «Чёрный дельфин» он подал апелляцию с целью добиться смягчения наказания.

Мурсалимов родился в 1953 году в Оренбургской области. После службы в армии он работал водителем во вневедомственной охране и дослужился до звания сержанта, получая положительные характеристики от начальства. Однако в 1980-х его жизнь пошла под откос: он связался с криминалом, начал выпивать и в итоге был уволен за появление на службе в нетрезвом виде.

Лишившись работы, Мурсалимов окончательно встал на преступный путь. Сначала он попал в тюрьму за ДТП со смертельным исходом, а после освобождения — за кражу и разбой. Вернувшись домой в 1997 году, он продолжил пьянствовать, и после очередной ссоры с женой в марте 1998 года ушёл из семьи, оказавшись на улице без средств к существованию.

Кровавая серия началась в том же месяце в Оренбурге. Первой жертвой стала 80-летняя пенсионерка, которую он забил лопатой за отказ пустить его на ночлег. Вскоре он зарубил топором ещё одну пожилую женщину, а затем нанёс 16 ножевых ранений третьей. Всего в Оренбургской области Мурсалимов лишил жизни семерых женщин, выбирая в жертвы тех, кто не мог оказать сопротивления.

Несмотря на опыт службы, преступник действовал неосторожно и оставлял на местах убийств отпечатки пальцев. Когда сыщики вышли на его след, Мурсалимов сбежал в соседнюю Башкирию. Там он скрывался четыре месяца, за которые совершил ещё шесть убийств. Его задержали 14 апреля, и, несмотря на первоначальные отрицания, он в итоге сознался во всех преступлениях.

В октябре 1999 года Верховный суд Башкирии приговорил Яхию Мурсалимова к пожизненному заключению. С середины 2000-х он отбывает наказание в знаменитой оренбургской колонии «Чёрный дельфин», известной своими строгими условиями содержания. Заключённых там переводят только в согнутой позе, которую называют «дельфинчиком».

Недавно Мурсалимов подал прошение об исключении из приговора пункта о признании его особо опасным рецидивистом. Районный суд жалобу отклонил, но областная инстанция апелляцию удовлетворила. Тем не менее, по словам адвоката, шансов на освобождение у 72-летнего убийцы практически нет.

История Мурсалимова перекликается с делом другого преступника, Анвара Масалимова. Его также осудили за убийства и даже приговорили к смертной казни. Однако он смог не только выжить, но и добиться освобождения, хотя на свободе пробыл недолго.

