Оренбургский монстр, убивший несколько женщин в Башкирии пытается обжаловать приговор

История серийного убийцы Яхии Мурсалимова, который в 90-х расправился с 13 женщинами в Оренбуржье и Башкирии, а теперь пытается обжаловать свой приговор.

Серийный убийца Яхия Мурсалимов, осуждённый на пожизненный срок за убийство 13 женщин, пытается оспорить свой приговор. Об этом сообщает портал UFA1.RU, изучивший историю преступника. Спустя почти два десятилетия в колонии «Чёрный дельфин» он подал апелляцию с целью добиться смягчения наказания.

Мурсалимов родился в 1953 году в Оренбургской области. После службы в армии он работал водителем во вневедомственной охране и дослужился до звания сержанта, получая положительные характеристики от начальства. Однако в 1980-х его жизнь пошла под откос: он связался с криминалом, начал выпивать и в итоге был уволен за появление на службе в нетрезвом виде.

Лишившись работы, Мурсалимов окончательно встал на преступный путь. Сначала он попал в тюрьму за ДТП со смертельным исходом, а после освобождения — за кражу и разбой. Вернувшись домой в 1997 году, он продолжил пьянствовать, и после очередной ссоры с женой в марте 1998 года ушёл из семьи, оказавшись на улице без средств к существованию.

Кровавая серия началась в том же месяце в Оренбурге. Первой жертвой стала 80-летняя пенсионерка, которую он забил лопатой за отказ пустить его на ночлег. Вскоре он зарубил топором ещё одну пожилую женщину, а затем нанёс 16 ножевых ранений третьей. Всего в Оренбургской области Мурсалимов лишил жизни семерых женщин, выбирая в жертвы тех, кто не мог оказать сопротивления.

Несмотря на опыт службы, преступник действовал неосторожно и оставлял на местах убийств отпечатки пальцев. Когда сыщики вышли на его след, Мурсалимов сбежал в соседнюю Башкирию. Там он скрывался четыре месяца, за которые совершил ещё шесть убийств. Его задержали 14 апреля, и, несмотря на первоначальные отрицания, он в итоге сознался во всех преступлениях.

В октябре 1999 года Верховный суд Башкирии приговорил Яхию Мурсалимова к пожизненному заключению. С середины 2000-х он отбывает наказание в знаменитой оренбургской колонии «Чёрный дельфин», известной своими строгими условиями содержания. Заключённых там переводят только в согнутой позе, которую называют «дельфинчиком».

Недавно Мурсалимов подал прошение об исключении из приговора пункта о признании его особо опасным рецидивистом. Районный суд жалобу отклонил, но областная инстанция апелляцию удовлетворила. Тем не менее, по словам адвоката, шансов на освобождение у 72-летнего убийцы практически нет.

История Мурсалимова перекликается с делом другого преступника, Анвара Масалимова. Его также осудили за убийства и даже приговорили к смертной казни. Однако он смог не только выжить, но и добиться освобождения, хотя на свободе пробыл недолго.