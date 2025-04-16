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Опасную биолабораторию прикрыли в Башкирии

Нарушения создавали риск массовых заболеваний
работа в лаборатории
©Imagen

В Благоварском районе Башкирии приостановлена деятельность лаборатории при предприятии по выпуску молочной продукции ООО «Сн-продукт». Об этом в среду, 16 апреля, сообщили в управлении судебных приставов региона.

Ильнур Махмутов
Руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан
- Специалисты пришли к выводу, что лаборатория работала с возбудителями инфекций и генно-инженерно-модифицированными организмами III–IV классов потенциальной опасности. При этом необходимые лицензии у предприятия отсутствовали. Помимо этого, были выявлены несоблюдения санитарных нормативов, регулирующих обращение с подобными материалами.
закрывают лабораторию
©УФССП по Башкирии

По данным ведомства, эти нарушения могут представлять реальную угрозу для здоровья людей и создавать риски массовых заболеваний. Суд рассмотрел материалы дела и постановил приостановить деятельность лаборатории ООО «Сн-продукт» на 60 суток.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что житель Давлекановского района Башкирии, задолжавший более полумиллиона рублей алиментов, был обнаружен приставами в туалете собственного дома, куда спрятался во время очередного визита сотрудников УФССП.

Благоварский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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