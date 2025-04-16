Опасную биолабораторию прикрыли в Башкирии

Нарушения создавали риск массовых заболеваний

В Благоварском районе Башкирии приостановлена деятельность лаборатории при предприятии по выпуску молочной продукции ООО «Сн-продукт». Об этом в среду, 16 апреля, сообщили в управлении судебных приставов региона.

Ильнур Махмутов Руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан - Специалисты пришли к выводу, что лаборатория работала с возбудителями инфекций и генно-инженерно-модифицированными организмами III–IV классов потенциальной опасности. При этом необходимые лицензии у предприятия отсутствовали. Помимо этого, были выявлены несоблюдения санитарных нормативов, регулирующих обращение с подобными материалами.

По данным ведомства, эти нарушения могут представлять реальную угрозу для здоровья людей и создавать риски массовых заболеваний. Суд рассмотрел материалы дела и постановил приостановить деятельность лаборатории ООО «Сн-продукт» на 60 суток.

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