Один из богатейших людей Уфы может сесть на 10 лет: что известно о деле Рустема Сайдашева

Десять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей — такое наказание запросило государственное обвинение для уфимского предпринимателя Рустема Сайдашева. Его обвиняют в попытке подкупить судью за 10 миллионов рублей в ходе многолетнего арбитражного спора с администрацией города.

По версии следствия, учредитель строительной компании «Стандарт плюс» решил прибегнуть к незаконному методу, чтобы добиться положительного решения в судебной тяжбе с мэрией Уфы. Конфликт касался договора аренды земельного участка в Советском районе столицы. Опасаясь проигрыша после пяти лет разбирательств, бизнесмен, как полагают в следственных органах, попытался организовать передачу взятки.

Для этой цели он привлек знакомых в качестве посредников. Однако они обратились с заявлением в Управление ФСБ по Республике Башкортостан. В результате оперативных мероприятий Рустем Сайдашев был задержан с поличным в апреле 2025 года при передаче денежных средств. Сам предприниматель вину в инкриминируемом преступлении не признает. Его защита рассчитывает на вынесение приговора, не связанного с реальным лишением свободы.

Стоит отметить, что юридическое лицо, которым руководит обвиняемый, уже понесло наказание. В октябре 2025 года компанию «Стандарт плюс» привлекли к административной ответственности по статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Суд назначил организации штраф в размере 20 миллионов рублей, а предмет взятки — 10 миллионов рублей — был конфискован в доход государства.

Справка

Конфликт между ООО «Стандарт плюс» и администрацией Уфы начался из-за участка в квартале, прилегающем к железнодорожному вокзалу. В 2016 году мэрия передала его компании для сноса аварийного жилья и последующей комплексной застройки многоэтажными домами. Спустя три года власти отказались продлевать договор аренды, что послужило поводом для обращения застройщика в арбитражный суд.

Рустем Сайдашев, помимо строительного бизнеса, известен в регионе как владелец компании «МС Моторс», являющейся дилером нескольких автомобильных брендов. Его фирма «Стандарт плюс», по данным открытых источников, была зарегистрирована в 2015 году, основной вид её деятельности — покупка и продажа земельных участков.

Строительная сфера Башкирии в последнее время регулярно фигурирует в криминальных сводках. Например, недавно в Уфе вынесли приговор руководителям двух стройфирм, обманувшим дольщиков на 74 миллиона рублей, — они получили 9 и 7 лет колонии.

Коррупционные скандалы затрагивают не только застройщиков, но и чиновников. Так, подходит к концу расследование громкого дела бывшего вице-премьера региона, которого обвиняют в получении откатов от дорожно-строительной компании. А всего несколько дней назад стало известно, что на взятке в 6 миллионов попался сотрудник антикоррупционного ведомства.