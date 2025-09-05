0
Криминал

Обвиняемого в хищениях Вильдана Яруллина отпустили из СИЗО под домашний арест

Народный артист Башкирии Вильдан Яруллин, которого обвиняют в махинациях на 33 млн, покинул СИЗО. Теперь он будет находится дома. Его подельница осталась за решёткой.
вильдан яруллин за решеткой
©Объединённая пресс-служба судов Башкирии

Народного артиста Башкирии Вильдана Яруллина переводят из камеры. Советский райсуд Уфы смягчил меру пресечения директору ГКЗ «Башкортостан». Теперь он будет находиться под домашним арестом.

За решётку деятель культуры угодил ещё в мае. По версии следствия, он придумал схему с премиями для подчинённых. Артист якобы выписывал им завышенные выплаты, а затем часть денег забирал себе. За два года таким образом накопилось около 200 тысяч рублей.

Второй эпизод дела выглядит ещё масштабнее. Речь идёт о контракте на 33,5 миллиона рублей, который заключили без проведения торгов. Эти бюджетные деньги ушли предпринимательнице Гульнаре Юриной за организацию мероприятия.

Саму Юрину, известную в культурных кругах как специалист по освоению госконтрактов, силовики навестили в августе. Бизнес-леди тоже оказалась под арестом. И если артиста отпустили домой, то ей продлили пребывание в СИЗО ещё на два месяца, до ноября.

