Обещала айфоны за полцены: в Уфе раскрыли аферу на 400 тысяч рублей

Жительница Уфы выдавала себя за топ-менеджера «М.Видео», обещала айфоны за полцены, а деньги клиентов, похоже, пускала на крипто-сделки. Афера на 400 тысяч рублей.
В Уфе возбудили уголовное дело против Ольги М., бывшей сотрудницы «М.Видео». Её обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 400 тысяч рублей. Женщина представлялась региональным директором компании, хотя не работала там последние десять лет, и предлагала знакомым купить технику с несуществующей 50-процентной скидкой.

Аферистка предлагала приобрести гаджеты и бытовую технику, убеждая в реальности скидки. Для правдоподобности она присылала фотографии, где якобы принимает товар на складе. Одна из пострадавших, Анастасия У., перевела 106 тысяч рублей за два iPhone, но, как и другие жертвы, так и не получила заказ.

Деньги мошенница просила переводить на карты посторонних людей, объясняя это блокировкой своего счёта. Следствие полагает, что полученные средства она использовала для торговли криптовалютой. На момент совершения преступлений Ольга М. имела статус банкрота, но при этом активно вела торги на криптобирже Bybit, совершив 83 сделки за месяц.

После того как обман вскрылся, женщина призналась, что давно уволена, и пообещала вернуть деньги. Однако одна из пострадавших получила лишь 36 тысяч рублей, после чего остальные обратились в полицию. Расследование продолжается.

