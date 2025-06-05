Неудачник-похититель застрял на трассе с девушкой в Башкирии

Сотрудники правоохранительных органов Башкирии сообщили в четверг о задержании настойчивого воздыхателя. Романтические порывы довели молодого мужчину до уголовного дела.

Двадцатисемилетний житель республики вместе с приятелем решил действовать радикально. Парни подкараулили девятнадцатилетнюю студентку возле учебного заведения и силой затолкали в машину.

Похитители планировали доехать из Кушнаренковского района в Благоварский через Уфу. Однако техника подвела пылкого влюбленного в самый неподходящий момент — автомобиль заглох прямо на дороге.

Появление патруля ГАИ стало спасением для девушки. Она тут же обратилась к стражам порядка за помощью, и оба злоумышленника оказались в наручниках.

Следствие установило мотив преступления — оказалось, что жертва была знакома со своим похитителем. Мужчина долго добивался ее расположения и даже делал предложение руки и сердца, но безуспешно.

Ситуацию усугубило то, что задержанный находился в федеральном розыске. Он уклонялся от отбывания наказания за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

По данным объединенной пресс-службы судов Башкирии, Кушнаренковский райсуд отправил обвиняемого в СИЗО на полтора месяца. Следующее заседание назначено на 27 июля 2025 года — тогда и решится судьба неудачливого кавалера, который перепутал ухаживания с похищением.