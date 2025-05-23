Насильник из Башкирии попался в Тайланде

Российские силовики вытащили из райского Бангкока мужчину, который в 2023 году изнасиловал женщину в Стерлитамаке, угрожая убийством, — сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Преступник думал, что в стране вечного лета его не найдут, но просчитался. В аэропорту Бангкока тайские полицейские передали беглеца российским коллегам.

В 2023-м горожанин совершил тяжкое преступление против женщины в Стерлитамаке, а когда в декабре 2024-го завели уголовное дело — сбежал за границу.

С марта 2025 года башкирские оперативники активно пробивали его местонахождение через Интерпол. Информация от тайских партнёров помогла вычислить прячущегося преступника.

Теперь вместо коктейлей на пляже его ждёт российское правосудие. Депортирован и будет отвечать по полной программе.