Нашёл на улице — попытался снять полмиллиона: жителя Башкирии осудили за взлом чужого банковского приложения

Мелеузовский районный суд Башкирии вынес приговор местному жителю, который нашёл чужой смартфон, взломал банковское приложение и попытался обналичить 500 тысяч рублей.

Житель Мелеуза в Башкирии получил условный срок за покушение на кражу с чужого банковского счёта и неправомерный доступ к компьютерной информации. Прокуратура республики сообщила об этом 31 марта.

По данным надзорного органа, в июле прошлого года мужчина подобрал на улице мобильный телефон, в чехле которого находилась банковская карта владельца устройства. Он без разрешения вошёл в банковский личный кабинет и изменил учётные данные — пароль и PIN-код карты.

После этого фигурант уголовного дела направился к ближайшему банкомату и попытался снять 500 тысяч рублей наличными. Осуществить замысел не удалось: владелец телефона вовремя обнаружил пропажу и заблокировал счёт.

Мелеузовский районный суд признал мужчину виновным по статьям о покушении на кражу и неправомерном доступе к компьютерной информации и назначил наказание — два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор пока не вступил в законную силу.

По данным Банка России, в 2025 году общий объём операций без добровольного согласия клиентов увеличился по сравнению с 2024 годом на 6,4%, а их количество — на 31,2%. Регулятор направил операторам связи 69 тысяч номеров телефонов, задействованных злоумышленниками для хищения средств. В четвёртом квартале 2025 года число краж с банковских карт впервые превысило 300 тыс. случаев, при этом объём похищенного по карточным операциям составил 1,82 млрд рублей — ниже, чем в третьем квартале (1,96 млрд руб.). Общий же объём всех хищений за 2025 год составил 29,3 млрд рублей.