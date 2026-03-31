Нашёл на улице — попытался снять полмиллиона: жителя Башкирии осудили за взлом чужого банковского приложения

Мелеузовский районный суд Башкирии вынес приговор местному жителю, который нашёл чужой смартфон, взломал банковское приложение и попытался обналичить 500 тысяч рублей.
Житель Мелеуза в Башкирии получил условный срок за покушение на кражу с чужого банковского счёта и неправомерный доступ к компьютерной информации. Прокуратура республики сообщила об этом 31 марта.

По данным надзорного органа, в июле прошлого года мужчина подобрал на улице мобильный телефон, в чехле которого находилась банковская карта владельца устройства. Он без разрешения вошёл в банковский личный кабинет и изменил учётные данные — пароль и PIN-код карты.

После этого фигурант уголовного дела направился к ближайшему банкомату и попытался снять 500 тысяч рублей наличными. Осуществить замысел не удалось: владелец телефона вовремя обнаружил пропажу и заблокировал счёт.

Мелеузовский районный суд признал мужчину виновным по статьям о покушении на кражу и неправомерном доступе к компьютерной информации и назначил наказание — два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор пока не вступил в законную силу.

По данным Банка России, в 2025 году общий объём операций без добровольного согласия клиентов увеличился по сравнению с 2024 годом на 6,4%, а их количество — на 31,2%. Регулятор направил операторам связи 69 тысяч номеров телефонов, задействованных злоумышленниками для хищения средств. В четвёртом квартале 2025 года число краж с банковских карт впервые превысило 300 тыс. случаев, при этом объём похищенного по карточным операциям составил 1,82 млрд рублей — ниже, чем в третьем квартале (1,96 млрд руб.). Общий же объём всех хищений за 2025 год составил 29,3 млрд рублей.

Похожие записи
0
31.03.2026
Криминал

В Башкирии ужесточили приговор бывшему мэру Салавата Игорю Миронову

игорь миронов
Верховный суд Республики Башкортостан удовлетворил представление прокуратуры и ужесточил наказание бывшему главе администрации Салавата Игорю Миронову за незаконную передачу городских электросетей частной компании.
0
30.03.2026
Криминал

Верховный суд Башкирии отменил приговор экс-министру транспорта: дело вернули прокурору для переквалификации

экс-министр транспорта башкирии александр булушев
Верховный суд Башкирии отменил обвинительный приговор экс-министру транспорта республики Александру Булушеву и его бывшему заместителю Руслану Гарипову — и направил материалы дела обратно прокурору.
0
30.03.2026
Криминал

Экс-глава Госкоммолодежи Башкирии Яна Гайдук выйдет на свободу после пересмотра приговора

яна гайдук
Шестой кассационный суд пересмотрел дело бывшей чиновницы и вынес новое решение — после его вступления в силу она подлежит освобождению.
0
30.03.2026
Происшествия

Бесплатный бензин по-башкирски: двое водителей заправлялись на «Лукойле» без оплаты

водитель заправляет автомобиль
Полиция Башкортостана возбудила уголовные дела против двух автомобилистов, которые неоднократно уезжали с заправок «Лукойл», не оплатив топливо. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
0
24.03.2026
Криминал

Житель Башкирии убил знакомого металлическим чайником

руки в наручниках
Мужчина нанёс не менее 20 ударов чайником по голове и телу потерпевшего во время совместного распития алкоголя. Суд приговорил его к 8 годам колонии.
0
18.03.2026
Криминал

Отчим-стратег и пасынок-исполнитель: в Башкирии спецназ задержал семейный дуэт грабителей ювелирного салона

кража в ювелирном магазине
В Белебее 20-летний юноша похитил из ювелирного салона 27 обручальных колец. Организатором преступления оказался его ранее судимый отчим.
