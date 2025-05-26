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Народного артиста Башкирии Вильдана Яруллина поймали на краже премий у подчиненных

©gkzbashkortostan.ru

Сегодня силовики задержали эстрадного певца и народного артиста Башкирии Вильдана Яруллина. 57-летнего директора Государственного концертного зала «Башкортостан» подозревают в махинациях с деньгами подчиненных и крупных хищениях из региональной казны.

ФСБ считает, что артист разработал оригинальную схему обогащения. С 2020 по 2022 годы Яруллин якобы начислял сотрудникам премии, а затем требовал их вернуть под предлогом «неправомерного начисления». Деньги оседали в кармане директора. По такой нехитрой схеме певец мог украсть около 200 тысяч рублей.

Кроме того, в прошлом году Яруллин заключил контракт на 33,5 миллиона рублей для проведения конкурса «Время героев», проигнорировав все конкурсные процедуры. Ущерб бюджету Башкирии оценили почти в 10 миллионов рублей.

Против народного артиста возбудили сразу два уголовных дела по статье о превышении должностных полномочий. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

Яруллин руководит концертным залом с 2019 года, ранее был солистом группы «Караван-Сарай». Его компания «Иремельбашрус» в апреле этого года была признана банкротом.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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