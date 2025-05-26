Народного артиста Башкирии Вильдана Яруллина поймали на краже премий у подчиненных

Сегодня силовики задержали эстрадного певца и народного артиста Башкирии Вильдана Яруллина. 57-летнего директора Государственного концертного зала «Башкортостан» подозревают в махинациях с деньгами подчиненных и крупных хищениях из региональной казны.

ФСБ считает, что артист разработал оригинальную схему обогащения. С 2020 по 2022 годы Яруллин якобы начислял сотрудникам премии, а затем требовал их вернуть под предлогом «неправомерного начисления». Деньги оседали в кармане директора. По такой нехитрой схеме певец мог украсть около 200 тысяч рублей.

Кроме того, в прошлом году Яруллин заключил контракт на 33,5 миллиона рублей для проведения конкурса «Время героев», проигнорировав все конкурсные процедуры. Ущерб бюджету Башкирии оценили почти в 10 миллионов рублей.

Против народного артиста возбудили сразу два уголовных дела по статье о превышении должностных полномочий. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

Яруллин руководит концертным залом с 2019 года, ранее был солистом группы «Караван-Сарай». Его компания «Иремельбашрус» в апреле этого года была признана банкротом.