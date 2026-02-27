Начальника управления Минэкологии в Башкирии задержали за взятки на 1,7 млн рублей

Руководителя стерлитамакского территориального управления Минэкологии Башкирии задержали по подозрению в получении взяток от предприятий.

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали руководителя Стерлитамакского территориального управления Минэкологии Башкирии. По версии следствия, чиновник с 2018 по 2022 год получал деньги от нефтехимического предприятия за предупреждения о проверках. Суд отправил его в СИЗО, сообщает ТАСС.

Операцию провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкортостану совместно с Росгвардией. В служебном кабинете и по месту жительства задержанного прошли обыски — изъяты средства связи и документы, имеющие значение для расследования.

Следствие установило два эпизода.

Первый — систематические переводы от представителя нефтехимического предприятия. С 2018 по 2022 год на счёт чиновника поступило более 1,7 млн рублей. Взамен начальник управления заранее сообщал предприятию о предстоящих проверках и содействовал при взаимодействии с надзорными органами.

Второй — разовая выплата в 90 тысяч рублей от учредителя нефтеторговой компании. За эти деньги чиновник освободил организацию от ведомственных проверок.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о получении взяток в значительном и особо крупном размерах. Суд избрал меру пресечения — заключение под стражу.

Напомним, в феврале 2026 года Басманный суд Москвы арестовал министра культуры Башкирии Амину Шафикову — ей предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере и получении взяток. Глава республики Радий Хабиров назвал ситуацию «тяжёлой и непонятной».

Чуть ранее Верховный суд Башкортостана оставил без изменений приговор бывшему вице-премьеру Алану Марзаеву. Он осуждён за содействие при распределении дорожных контрактов и приговорён к лишению свободы со штрафом в 500 млн рублей.

Само Минэкологии республики также фигурировало в судебных разбирательствах: Южно-Уральское управление Росприроднадзора подавало иск к ведомству из-за нарушений в организации сортировки отходов.