Начальника управления Минэкологии в Башкирии задержали за взятки на 1,7 млн рублей

Руководителя стерлитамакского территориального управления Минэкологии Башкирии задержали по подозрению в получении взяток от предприятий.
силовики пришли на задержание
©МВД по Башкирии

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали руководителя Стерлитамакского территориального управления Минэкологии Башкирии. По версии следствия, чиновник с 2018 по 2022 год получал деньги от нефтехимического предприятия за предупреждения о проверках. Суд отправил его в СИЗО, сообщает ТАСС.

Операцию провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкортостану совместно с Росгвардией. В служебном кабинете и по месту жительства задержанного прошли обыски — изъяты средства связи и документы, имеющие значение для расследования.

Следствие установило два эпизода.

  • Первый — систематические переводы от представителя нефтехимического предприятия. С 2018 по 2022 год на счёт чиновника поступило более 1,7 млн рублей. Взамен начальник управления заранее сообщал предприятию о предстоящих проверках и содействовал при взаимодействии с надзорными органами.
  • Второй — разовая выплата в 90 тысяч рублей от учредителя нефтеторговой компании. За эти деньги чиновник освободил организацию от ведомственных проверок.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о получении взяток в значительном и особо крупном размерах. Суд избрал меру пресечения — заключение под стражу.

Напомним, в феврале 2026 года Басманный суд Москвы арестовал министра культуры Башкирии Амину Шафикову — ей предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере и получении взяток. Глава республики Радий Хабиров назвал ситуацию «тяжёлой и непонятной».

Чуть ранее Верховный суд Башкортостана оставил без изменений приговор бывшему вице-премьеру Алану Марзаеву. Он осуждён за содействие при распределении дорожных контрактов и приговорён к лишению свободы со штрафом в 500 млн рублей.

Само Минэкологии республики также фигурировало в судебных разбирательствах: Южно-Уральское управление Росприроднадзора подавало иск к ведомству из-за нарушений в организации сортировки отходов.

0
27.02.2026
Новости

В городе Башкирии ввели особый режим из-за загрязнения воздуха

выбросы в воздух
В Стерлитамаке с вечера 27 февраля действует режим неблагоприятных метеоусловий — предприятия обязаны ограничить выбросы в атмосферу.
0
25.02.2026
Криминал

В Башкирии осудили «золотого гаишника»: Ильдус Шайбаков получил 18,5 года колонии

подсудимый в зале суда
Суд в Уфе вынес приговор экс-начальнику МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдусу Шайбакову: 18,5 года строгого режима за организацию коррупционной схемы по продаже водительских удостоверений.
0
25.02.2026
Криминал

В Башкирии начальник полиции забирал премии у подчинённых

задержание подозреваемого
Подполковника из Агидели обвиняют в том, что он заставил четверых сотрудников отдать ему 165 тысяч рублей из премий. Офицера задержали, ему грозит увольнение.
0
24.02.2026
Новости

«Тяжелая и непонятная ситуация»: Глава Башкирии прокомментировал арест Амины Шафиковой

Амина Шафикова
Глава Башкирии Радий Хабиров публично поддержал арестованную министра культуры Амину Шафикову и заявил, что не намерен отстранять её от должности. Ситуацию с задержанием он назвал «непонятной».
0
22.02.2026
Новости

Пять судей в Башкирии подали в отставку

статуя фемиды
В Башкирии сразу пять судей написали заявления об уходе. Квалификационная коллегия рассмотрит их обращения 26 февраля — спустя считанные дни после приговора экс-помощнице мирового судьи, осуждённой за взятки.
0
21.02.2026
Криминал

Министру культуры Башкирии Шафиковой грозит до 20 лет колонии

Амина Шафикова
Юрист Александр Хаминский допустил, что глава Минкульта Башкирии может получить до 20 лет лишения свободы по совокупности двух тяжких статей УК РФ.
0
20.02.2026
Спецоперация

Мэрия Стерлитамака выплатит 400 тысяч рублей за привлечение контрактников

купюры номиналом 5000 рублей
Администрация Стерлитамака утвердила выплаты в 400 тысяч рублей жителям за привлечение добровольцев на контрактную службу.
0
20.02.2026
Криминал

Подростков в Башкирии осудили за серию нападений на сверстников

дверь с табличкой судья
Трое несовершеннолетних из Стерлитамака получили условные сроки за серию нападений на сверстников — избивали, вымогали деньги и угрожали ножом.
