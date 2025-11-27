0
1 час
Криминал

МВД задержало хакеров из Уфы за внесение авто в реестр инвалидов через Госуслуги

Сотрудники МВД задержали группу лиц в Уфе и Москве, подозреваемых во взломе аккаунтов на «Госуслугах» для незаконного внесения автомобилей в реестр инвалидов.
задержание подозреваемого
©МВД

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила о задержании подозреваемых в организации незаконной схемы оформления парковочных льгот. Оперативные мероприятия прошли в Уфе и Москве. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

RuTube
©МВД РФ

По версии следствия, подозреваемые получали доступ к учетным записям граждан с ограниченными возможностями на портале «Госуслуги». Для этого использовались персональные данные реальных людей. После получения контроля над аккаунтом в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) вносились данные автомобилей третьих лиц.

Услуга предназначалась для водителей, желающих избежать оплаты городской парковки. Клиенты находили объявления в интернете и переводили деньги за внесение своих транспортных средств в базу данных. После этой процедуры автомобиль мог законно находиться на местах, обозначенных знаком «Инвалид». Владельцы учетных записей, чьи данные использовались, о действиях злоумышленников не знали.

В ходе обысков у фигурантов изъята компьютерная техника, банковские карты и средства связи, которые могут служить доказательствами по делу. Расследование ведет Таганский отдел МВД по Москве. В настоящее время устанавливается точное количество фактов неправомерного доступа и сумма полученных средств.

Нарушение правил парковки на местах для инвалидов влечет административную ответственность. Штраф за данное нарушение составляет 5 000 рублей. Кроме того, предусмотрена эвакуация транспортного средства.

Вопрос парковки в Уфе остается актуальным в связи с расширением зон платного паркинга. С 2025 года стоимость часа стоянки в центре города составляет 40 рублей. Штраф за неоплату парковки установлен в размере 1500 рублей. Согласно законодательству, на каждой парковке выделяется не менее 10% мест для транспортных средств инвалидов.

