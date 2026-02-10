0
Криминал

МВД раскрыло статистику изнасилований в Башкирии и регионах России

В 2025 году в республике зафиксировано 89 преступлений по статье 131 УК РФ. Показатели остались на уровне предыдущего года, сообщает МВД.
проблесковый маячок автомобиля полиции
МВД России опубликовало статистику преступности в регионах за 2025 год. В Башкортостане полиция зарегистрировала 89 преступлений против половой неприкосновенности. Цифра практически не изменилась по сравнению с предыдущим годом.

89 преступлений за год: динамика изнасилований в Башкирии

В 2025 году следователи возбудили в республике 89 уголовных дел по статье 131 УК РФ «Изнасилование». Годом ранее, в 2024-м, таких преступлений было 88. Динамика показывает стагнацию: после снижения в 2023 году, когда зафиксировали 100 случаев, показатель замер на одной отметке.

Сравнение с Татарстаном и Москвой: где ситуация опаснее

Ситуация в Башкирии выглядит спокойнее, чем в ряде других субъектов страны. Всего в России за год произошло 3446 изнасилований. Антилидерами стали Белгородская область (199 случаев), Московская область и соседний Татарстан (по 133 случая). Самым безопасным регионом оказался Ненецкий автономный округ — там не подали ни одного заявления.

Уличная преступность в Уфе и коррупция чиновников

Помимо половых преступлений, правоохранители отчитались об общей криминогенной обстановке и коррупции. В Уфе ежедневно регистрируют в среднем 19 уличных преступлений. Сюда входят кражи, грабежи и хулиганство в общественных местах.

В сфере борьбы с коррупцией прокуратура Башкирии выявила за год 3500 нарушений. Итоги проверок для чиновников следующие: 23 человека уволили из-за утраты доверия, 30 человек получили обвинительные приговоры в суде.

Откуда взялся всплеск изнасилований в статистике 2020 года

Нынешние показатели — средние для республики за последние пять лет. В 2021 году фиксировали минимум — 68 случаев, в 2022 году — 75.

Аномальный скачок статистики наблюдался в 2020 году. Тогда в отчеты попали 317 преступлений. Резкий рост не означал, что на улицах стало опаснее: в тот год следователи завершили расследование и передали в суд многоэпизодные дела серийных преступников прошлых лет. Каждый доказанный эпизод серии вошел в статистику как отдельное преступление.

