Муж бизнесменши сдал чиновников: суд арестовал мэра города в Башкирии за взятку

Глава Мелеуза Олег Воробьев и его подельник решили подсобить цветочному бизнесу за 200 тысяч рублей. Они обещали продлить договор на киоск в обход правил, но муж владелицы пошел в ФСБ.

Мэра башкирского города Мелеуза Олега Воробьева и бывшего заместителя главы района Альберта Таймасова арестовали по обвинению в посредничестве во взятке. Дело раскрылось после того, как супруг предпринимательницы, вместо передачи денег, обратился в правоохранительные органы, сообщает Аиф.

Как начиналась история

Супруг владелицы цветочного магазина обратился к главе Мелеуза с просьбой помочь продлить договор на размещение торговой точки на остановке общественного транспорта. Проблема заключалась в том, что киоск продолжал работать без разрешительных документов после истечения старого договора.

Конкурс на заключение нового договора был назначен на август 2025 года. Но его отменили из-за того, что на земельном участке не должно быть торговых объектов. Цветочный магазин предпринимательницы как раз находился на этом месте.

Схема вымогательства

Глава Мелеуза Олег Воробьев обратился за помощью к Альберту Таймасову, который в тот момент работал заместителем главы районной администрации. Вместе они предложили мужу бизнесменки обойти конкурс и продлить договор в нарушение требований.

За «содействие» чиновники потребовали 200 тысяч рублей. Деньги должны были передать должностным лицам администрации района, ответственным за принятие решения. Переговоры о взятке велись с апреля по сентябрь 2025 года.

Предприниматель не стал платить взятку и обратился в правоохранительные органы. Чиновников задержали в ходе совместной операции следователей СК, оперативников МВД и ФСБ Башкирии.

По местам жительства и работы обвиняемых провели обыски. Таймасова заключили под стражу до 17 декабря 2025 года. Воробьеву, который занял должность мэра Мелеуза только в марте 2025 года, назначили домашний арест на тот же срок.

Воробьеву и Таймасову предъявлено обвинение по пункту «б» части 3 статьи 291.1 Уголовного кодекса — посредничество во взяточничестве в крупном размере. Ход расследования находится под контролем межрайонной прокуратуры Башкирии.

Предыдущие дела

В октябре 2024 года силовики задержали бывшего главу Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова. Его обвиняют в получении взятки тремя квартирами общей стоимостью более 4 миллионов рублей за помощь застройщику в получении земельных участков.

В октябре 2025 года суд приговорил посредника по тому делу к штрафу в 2,7 миллиона рублей. Уголовное дело против самого Шамсутдинова передано в суд в июне 2025 года.