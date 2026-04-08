Криминал

Мосгорсуд оставил под стражей министра культуры Башкирии Амину Шафикову

Апелляционная жалоба не помогла главе башкирского Минкульта выйти на свободу — суд оставил её под стражей.
Амина Шафикова
Московский городской суд 8 апреля отказал в удовлетворении апелляционной жалобы министра культуры Республики Башкортостан Амины Шафиковой. Чиновница останется в московском СИЗО «Лефортово» до 17 апреля, сообщил РБК Уфа.

Шафикову задержали 18 февраля в Уфе, на следующий день этапировали в Москву. Басманный районный суд 19 февраля арестовал её. Следствие предъявило министру обвинения в присвоении или растрате, а также в получении взятки в особо крупном размере.

По данным источников РБК Уфа, дело связано с госзакупками учреждений её министерства.

По версии следствия, схема выглядела так: предпринимательница Гульнара Юрина выигрывала тендеры, а подведомственные учреждения — государственный концертный зал, филармония и оркестр — принимали работы по завышенным ценам. Первым, в мае 2025 года, арестовали директора ГКЗ Вильдана Яруллина, затем — Юрину. В феврале 2026 года под следствие попали директор Государственного оркестра Артур Назиуллин и директор филармонии Алмаз Саетов.

Шафиковой грозят две тяжкие статьи. Получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) предполагает от 8 до 15 лет лишения свободы. Растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ) карается сроком до 10 лет.

После задержания Шафиковой исполняющим обязанности министра культуры Башкирии стал экс-глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов. Глава республики Радий Хабиров заявил, что новому руководителю предстоит восстановить порядок в ведомстве и заняться развитием культурной жизни региона.

Амина Шафикова
Фанур Шайхисламов
Наталья Лапшина
Амина Шафикова
Амина Шафикова
Амина Шафикова
Амина Шафикова
