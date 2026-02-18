0
2 часа
Криминал

Минкульт Башкирии официально прокомментировал задержание Амины Шафиковой

Представители ведомства не стали давать правовую оценку ситуации, отметив заслуги министра на посту и призвав дождаться выводов правоохранительных органов.
Амина Шафикова
©Амина Шафикова / vk.com

18 февраля 2026 года сотрудники правоохранительных органов задержали министра культуры Башкирии Амину Шафикову по подозрению в превышении должностных полномочий. В пресс-службе ведомства отказались давать правовую оценку действиям следствия, но подчеркнули профессиональные заслуги руководителя.

Позиция министерства

В ведомстве заявили, что Амина Шафикова пользуется высоким авторитетом в профессиональной среде. Коллеги охарактеризовали её работу на посту министра как эффективную.

Чиновники подчеркнули, что не уполномочены комментировать детали уголовного дела и ожидают официальных разъяснений от правоохранительных органов. Несмотря на отсутствие руководителя, министерство и все подведомственные учреждения продолжают работать в штатном режиме.

В чём подозревают министра

Амину Шафикову задержали утром 18 февраля. В жилище и рабочем кабинете чиновницы прошли обыски. По неподтвержденным данным, следствие может возбудить дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Внимание правоохранительных органов связано с распределением государственных контрактов и закупками. В материалах дела упоминается организация конкурса «Время героев» и других крупных мероприятий. Следователи проверяют версию о завышении сметной стоимости услуг и нецелевом расходовании бюджетных средств.

Справка

Задержание Шафиковой — не первый случай привлечения внимания правоохранительных органов к культурному блоку правительства Башкирии.

В мае 2025 года правоохранительные органы задержали директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина. Его подозревают в мошенничестве с премиями сотрудников.

В августе 2025 года фигурантом уголовного дела стала предпринимательница Гульнара Юрина. Её компания выступала крупным подрядчиком при организации государственных праздников. Речь шла о контрактах на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

Сообщения о проверках в отношении самой Амины Шафиковой появлялись ещё в сентябре 2025 года. Тогда СМИ писали о работе сотрудников ГСУ в здании министерства. Министр опровергала эту информацию, называя её недостоверной, и утверждала, что коллектив работает в штатном режиме.

0
26.12.2025
Криминал

Суд в Уфе арестовал студента за участие в двух террористических организациях

обыск ФСБ
Суд отправил в СИЗО студента уфимского колледжа. Его обвиняют в участии сразу в двух террористических организациях и вербовке сторонников через Телеграм.
0
28.11.2025
Криминал

Директор водоканала в Башкирии арестован по делу о хищении 3,5 млн

Вадим Гайсин
Руководитель «Межрайкоммунводоканала» Вадим Гайсин арестован по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что ремонт на 3,5 млн рублей был фиктивным.
0
24.10.2025
Криминал

Призывал к войне против России: в Башкирии задержали создателя экстремистского канала

задержание преступника
Юношу из Ишимбая задержали за военные призывы в экстремистском канале. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы — дело взяли под контроль следователи и Росгвардия.
0
23.10.2025
Криминал

Бюджет недополучил почти 7 миллионов рублей: в Уфе задержан замглавы миграционного управления МВД

наручники на решетке
В Уфе задержан замглавы миграционного управления МВД: майору Абдрафикову инкриминируют махинации с визами. Бюджет потерял почти 7 миллионов рублей
0
11.09.2025
Криминал

Суд в Башкирии продлил арест Гульнаре Юриной, обвиняемой в мошенничестве

Гульнара Юрина
Верховный суд Башкирии оставил за решёткой бизнесвумен Гульнару Юрину до 6 ноября. Её подозревают в махинациях на 33 миллиона рублей на культурных мероприятиях.
0
15.08.2025
Новости

В Башкирии за растрату бюджетных средств задержали директора АНО Гульнару Юрину

гульнара юрина
В Башкирии задержали главу «Дирекции культурных программ» Гульнару Юрину. Её подозревают в растрате, а ниточки ведут к делу народного артиста Яруллина.
0
06.02.2025
Культура

Министр культуры Башкирии за фортепиано доигралась до профессора

свидетельство о присуждении звания профессора
Глава Министерства культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова получила ученое звание профессора. О присвоении звания министр сообщила 6 февраля в своих социальных сетях, подтвердив информацию фотографией соответствующего свидетельства.
