Минкульт Башкирии официально прокомментировал задержание Амины Шафиковой

Представители ведомства не стали давать правовую оценку ситуации, отметив заслуги министра на посту и призвав дождаться выводов правоохранительных органов.

18 февраля 2026 года сотрудники правоохранительных органов задержали министра культуры Башкирии Амину Шафикову по подозрению в превышении должностных полномочий. В пресс-службе ведомства отказались давать правовую оценку действиям следствия, но подчеркнули профессиональные заслуги руководителя.

Позиция министерства

В ведомстве заявили, что Амина Шафикова пользуется высоким авторитетом в профессиональной среде. Коллеги охарактеризовали её работу на посту министра как эффективную.

Чиновники подчеркнули, что не уполномочены комментировать детали уголовного дела и ожидают официальных разъяснений от правоохранительных органов. Несмотря на отсутствие руководителя, министерство и все подведомственные учреждения продолжают работать в штатном режиме.

В чём подозревают министра

Амину Шафикову задержали утром 18 февраля. В жилище и рабочем кабинете чиновницы прошли обыски. По неподтвержденным данным, следствие может возбудить дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Внимание правоохранительных органов связано с распределением государственных контрактов и закупками. В материалах дела упоминается организация конкурса «Время героев» и других крупных мероприятий. Следователи проверяют версию о завышении сметной стоимости услуг и нецелевом расходовании бюджетных средств.

Справка

Задержание Шафиковой — не первый случай привлечения внимания правоохранительных органов к культурному блоку правительства Башкирии.

В мае 2025 года правоохранительные органы задержали директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина. Его подозревают в мошенничестве с премиями сотрудников.

В августе 2025 года фигурантом уголовного дела стала предпринимательница Гульнара Юрина. Её компания выступала крупным подрядчиком при организации государственных праздников. Речь шла о контрактах на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

Сообщения о проверках в отношении самой Амины Шафиковой появлялись ещё в сентябре 2025 года. Тогда СМИ писали о работе сотрудников ГСУ в здании министерства. Министр опровергала эту информацию, называя её недостоверной, и утверждала, что коллектив работает в штатном режиме.