Министру культуры Башкирии Шафиковой грозит до 20 лет колонии

Юрист Александр Хаминский допустил, что глава Минкульта Башкирии может получить до 20 лет лишения свободы по совокупности двух тяжких статей УК РФ.

Басманный суд Москвы 18 февраля арестовал министра культуры Башкирии Амину Шафикову до 17 апреля. Следствие обвиняет чиновницу во взяточничестве и растрате. По оценке юриста Александра Хаминского, которую он озвучил агентству РИА Новости, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным портала судов общей юрисдикции Москвы, следствие вменяет главе башкирского Минкульта два преступления. Во-первых, — присвоение или растрату, совершённую организованной группой в особо крупном размере. Во-вторых, — получение взятки в особо крупном размере.

СМИ сообщают со ссылкой на источники, что эпизод со взяткой касается зарубежной поездки министра. По версии следствия, предпринимательница Гульнара Юрина оплатила руководителю ведомства туристическую поездку в Париж. Ранее суд поместил Юрину под домашний арест по делу о хищении бюджетных средств.

Что говорят эксперты о сроке

Руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский описал возможные сценарии наказания. Его слова 19 февраля опубликовало информационное агентство РИА Новости.

По статье о растрате Уголовный кодекс предусматривает до 10 лет лишения свободы, а также штраф до 1 миллиона рублей. За получение особо крупной взятки суд может назначить от 7 до 15 лет колонии со штрафом, кратным сумме взятки в 80 раз. При частичном сложении наказаний итоговый срок может достичь 20 лет лишения свободы.

Как происходили задержание и арест

Сотрудники ФСБ провели обыски у Амины Шафиковой утром 18 февраля. Оперативники одновременно обыскали квартиру чиновницы и её рабочий кабинет, где изъяли служебную документацию. В тот же день министра этапировали из Уфы в Казань, а оттуда доставили самолётом в Москву.

Суд провёл заседание в закрытом от прессы режиме для обеспечения безопасности участников процесса. Адвокаты просили избрать Шафиковой домашний арест или подписку о невыезде. Следователи убедили суд, что обвиняемая может скрыться или повлиять на свидетелей, и добились её заключения в СИЗО до 17 апреля 2026 года.