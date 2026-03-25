23 часа
Криминал

Министр культуры Башкирии подала апелляцию на решение об аресте

Амина Шафикова оспорит решение суда о заключении под стражу.
Амина Шафикова
©Амина Шафикова / vk.com

Министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова 23 марта подала апелляционную жалобу на постановление об аресте. Об этом сообщает BFM со ссылкой на материалы Басманного суда Москвы.

Шафиковой предъявили обвинения в растрате в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере. В феврале суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал её до 17 апреля.

Следователи задержали Шафикову 18 февраля в Уфе, после чего её этапировали в Москву. Уголовное дело ведёт Главное следственное управление СКР.

Глава Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании 24 февраля назвал произошедшее серьёзным испытанием для управленческого состава республики, однако добавил, что высоко оценивает профессионализм Шафиковой, и связал с периодом её руководства подъём региональной культуры.

В конце января 2026 года следователи задержали директора Госоркестра Башкирии Артура Назиуллина и директора Башгосфилармонии Алмаза Саетова. Им предъявили обвинения в присвоении денежных средств в составе организованной группы. По версии следствия, в рамках контрактов на организацию книжной ярмарки «Китап-байрам» и фестиваля «Романтика осени» услуги оплачивались по завышенным ценам.

По этому же делу в декабре 2025 года суд перевёл предпринимательницу Гульнару Юрину из СИЗО под домашний арест после того, как она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин получил ту же меру пресечения в сентябре 2025 года.

