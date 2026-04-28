Мэра Уфы задержали по подозрению во взятке и превышении полномочий

Главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева задержали 28 апреля по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. По делу проходят ещё трое фигурантов.
допрос мэра уфы мавлиева
Следственный комитет Башкирии 28 апреля задержал главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Республике Башкортостан.

Мавлиеву предъявляют два обвинения: превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере. Вместе с ним фигурантами дела стали ещё трое чиновников — заместитель главы администрации, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений и директор одного из городских санаториев. Всем троим вменяют превышение полномочий.

По версии следствия, фигуранты причастны к незаконной передаче земельного участка площадью свыше 1300 кв. м на территории уфимского санатория. В 2025 году сити-менеджер потребовал от представителя строительной компании вознаграждение в виде услуг имущественного характера в обмен на покровительство. Конкретное требование выглядело так: застройщик должен был за собственный счёт купить указанный участок стоимостью более 13 млн рублей и оформить его на имя главы города.

Следователи задержали Мавлиева на 48 часов. Вопрос о мере пресечения пока решается. По делу уже прошли обыски, допросы и выемки документов. Следствие ищет дополнительные эпизоды незаконной деятельности фигурантов. Пресс-служба администрации Уфы заявила, что все городские службы работают в штатном режиме.

Предыстория уходит корнями в март 2026 года. Тогда портал «Пруфы» сообщил о возбуждении уголовного дела против гендиректора ООО «ЕРКЦ г. Уфы» Айгуль Винниковой. Её подозревали в выводе из муниципальной собственности части территории санатория «Радуга» в микрорайоне Зелёная роща. По данным местных СМИ, схема предполагала межевание участков и их продажу в обход конкурсных процедур.

Ратмир Мавлиев возглавил администрацию Уфы 16 марта 2022 года — по назначению после утверждения депутатами горсовета по предложению главы республики Радия Хабирова.

Это не первое громкое задержание в регионе. 25 марта 2026 года силовики взяли главного государственного таможенного инспектора Уфимского таможенного поста. С октября по декабрь 2025 года она систематически получала через посредника незаконное вознаграждение от представителя коммерческой структуры — за ускоренное оформление грузов. Общая сумма взятки составила 266 тысяч рублей.

