Мэр Уфы заявил о сотрудничестве со следствием на заседании суда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в ходе заседания по избранию меры пресечения заявил, что активно сотрудничает со следствием и готов предоставить все необходимые материалы. Чиновник также отверг обвинения со стороны экс-главы Госжилнадзора Башкирии.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, в отношении которого 30 апреля Советский районный суд Уфы рассматривал вопрос об избрании меры пресечения, заявил в зале заседания о готовности сотрудничать со следствием.

«Все, что необходимо, я предоставляю и оказываю полное содействие, потому что заинтересован в полном, объективном расследовании данного уголовного дела», — заявил Мавлиев.

Градоначальник также подчеркнул, что всё его имущество приобретено на собственные средства в рамках закона. Отдельно он прокомментировал показания экс-руководителя Госжилнадзора Республики Башкортостан Артура Давлетшина, который, по словам мэра, накануне заседания обвинил его в получении денежных средств от третьих лиц, не являющихся участниками процесса и не заявлявших никаких претензий.

«Позавчера Артур Давлетшин, у которого 32 эпизода взяток, обвинил меня в том, что он был свидетелем получения мною денежных средств от людей, которые здесь не находятся, которые ничего не заявляют по этому поводу. Он каждого присутствующего здесь может обвинить в этом», — сказал Мавлиев.

Советский районный суд Уфы избрал Мавлиеву меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца — до 11 июля 2026 года. Мэр обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

По данным Следственного управления СК РФ по Башкирии, помимо незаконного отчуждения земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м на территории санатория «Радуга», Мавлиев обвиняется в систематическом сборе средств с предпринимателей под видом добровольных пожертвований, а также в получении взятки в размере 10 миллионов рублей от бенефициара крупной строительной компании.

Экс-председатель Госжилнадзора Республики Башкортостан Артур Давлетшин был задержан 24 декабря 2024 года — в тот же день вышел указ главы региона о его отстранении от должности. Следствие инкриминирует ему получение взяток в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору; один из эпизодов связан со строительством распределительного центра Ozon в Благовещенске.

По данным издания ufa1.ru, помимо самого мэра, по делу о коррупции проходят ещё несколько высокопоставленных чиновников городской администрации. Заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений Рушат Фазлиахметов отправлен в СИЗО до 11 июля 2026 года. Директор гостиницы «Агидель», депутат Горсовета Уфы Алексей Силин, проходящий по делу в связи с санаторием «Радуга», получил меру пресечения в виде запрета определённых действий.