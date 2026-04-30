Мэр Уфы Мавлиев арестован до 11 июля по делу о взятке

Верховный суд Башкортостана заключил мэра Уфы Ратмира Мавлиева под стражу до 11 июля 2026 года. Ему вменяют незаконное отчуждение имущества санатория, сбор средств через рекламный рынок и получение взятки в 10 млн рублей.

Верховный суд Республики Башкортостан заключил главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева под стражу до 11 июля 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу, сообщили в Верховном суде РБ.

Следствие предъявило Мавлиеву три обвинительных эпизода.

Первый касается имущества. По версии правоохранителей, глава города организовал незаконную передачу из муниципальной собственности части земельного участка и гаража, примыкающих к территории санатория «Радуга». Ущерб оценили более чем в 13 млн рублей.

Второй эпизод связан с рекламным рынком. По данным следствия, Мавлиев выстроил схему, по которой деньги от рекламных агентств — победителей торгов на право размещения конструкций в Уфе — поступали в подконтрольный ему Фонд социального, культурного и экономического развития города. Общий объём перечислений превысил 30 млн рублей. На эти средства купили представительский автомобиль стоимостью свыше 21 млн рублей.

Третий эпизод — взятка в размере 10 млн рублей от юридического лица. По версии следствия, компания передала мэру деньги за общее покровительство и действия в её интересах.

Адвокат Мавлиева Булат Зиакаев на телеканале «Вся Уфа» заявил, что его подзащитный вину не признаёт. По словам защитника, уголовное преследование носит заказной характер. Зиакаев пояснил: с декабря 2025 года администрация Уфы инициировала судебные разбирательства по сделкам мены земельных участков, а уголовное дело стало местью за принципиальную позицию градоначальника.

Сотрудники ФСБ задержали Мавлиева утром 28 апреля прямо на рабочем месте и привезли в здание Следственного комитета по Башкортостану. Одновременно силовики провели обыски у двух заместителей мэра — Рустама Хазиева и Агарагима Кагиргаджиева.

29 апреля суд также отправил под стражу замначальника Управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы Рушата Фазлиахметова до той же даты — 11 июля. Его задержали вместе с мэром.

По коррупционным статьям Мавлиеву грозит до 15 лет лишения свободы и многомиллионный штраф, рассказал изданию NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Если следствие выявит дополнительные эпизоды взяток, максимальный срок вырастет до 20 лет.