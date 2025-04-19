Любовник-шантажист из Башкирии выманил полмиллиона у жертв с сайтов знакомств

Сначала просил деньги «на бизнес», затем шантажировал интимными видео

В Уфе передано в суд дело 33-летнего жителя Бураевского района. Мужчину обвиняют сразу по трём статьям: мошенничество, разбой и вымогательство. Об этом 18 апреля сообщила региональная прокуратура.

По версии следствия, башкирский Казанова находил жертв на сайтах знакомств. Схема была отработана: сначала он представлялся успешным бизнесменом, втирался в доверие и просил деньги «на развитие дела». Доверчивые дамы расставались с финансами.

Но на этом все не заканчивалось. Настоящий «бизнес» начинался после интимных встреч. Предприимчивый ухажёр тайно снимал процесс на телефон, а потом шантажировал женщин, угрожая выложить видео в сеть. Пять жертв расстались таким образом с 500 тысячами рублей.

Когда аферист попал в руки силовиков, признаваться в содеянном он отказался. Теперь его судьбу решит Орджоникидзевский районный суд Башкирии.

— Замените мужчина на женщина и новость, уже не новость, а какая успешная, интересная женщина, — шутит в соцсетях Вася П.

— Раз давали деньги, значит были лишними, — считает Кристина П.

— Без лоха и жизнь плоха, женщины проверяйте новых возлюбленных, — предупреждает Георгий.

— Вот сижу и думаю, у меня жена тоже походу мошенница уже 11лет😁, — отшучивается Ильмир.

— Поэтому, мужчины, мозг включайте! А не другие органы язык и… Гармонию в семье создавайте!!!! Любите и цените жену и деток своих!!!! — пишет Эля.

Ранее телефонные мошенники обманули 74-летнюю пенсионерку на 3 млн рублей. Аферисты убедили бывшего библиотекаря, что она подозревается в финансировании запрещенных организаций.