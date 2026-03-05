Крышу чинил — бюджет пилил: в Башкирии инженера осудят за аферу с ремонтом ДК

В Мелеузе главный инженер строительной компании завысил объёмы работ при ремонте кровли сельского ДК — ущерб бюджету составил 1,4 млн рублей.

В Мелеузе главного инженера «Башстроймонтажа» осудят за хищение 1,4 млн рублей при ремонте сельского дома культуры. Мужчина завысил объёмы работ в документах — разницу оплатила районная администрация.

По данным следствия, в июле 2024 года компания заключила контракт на ремонт мягкой кровли культурно-досугового центра на сумму 4,7 млн рублей. Инженер подготовил подложные акты, завысив стоимость материалов и работ на 1,4 млн. Администрация района перечислила всю сумму без замечаний. Обвиняемый полностью признал вину, а суд арестовал его имущество стоимостью свыше 2 млн рублей. Дело передано в Мелеузовский районный суд.

Арест Амины Шафиковой и дела в Минкульте Башкирии

За последний год правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел о хищениях в сфере культуры Башкортостана. В мае 2025 года правоохранители задержали директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина по подозрению в превышении должностных полномочий. В январе 2026 года СУ СК по РБ предъявило обвинения в хищении свыше 15 млн рублей директорам Башгосфилармонии и Госоркестра республики.

В феврале 2026 года правоохранители задержали министра культуры Башкортостана Амину Шафикову по делу, связанному с госзакупками в подведомственных учреждениях. Прокуратура республики ранее выявляла нарушения в кадровых назначениях Минкультуры РБ и вносила представление в адрес главы ведомства.