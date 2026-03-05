0
Криминал

Крышу чинил — бюджет пилил: в Башкирии инженера осудят за аферу с ремонтом ДК

В Мелеузе главный инженер строительной компании завысил объёмы работ при ремонте кровли сельского ДК — ущерб бюджету составил 1,4 млн рублей.
В Мелеузе главного инженера «Башстроймонтажа» осудят за хищение 1,4 млн рублей при ремонте сельского дома культуры. Мужчина завысил объёмы работ в документах — разницу оплатила районная администрация.

По данным следствия, в июле 2024 года компания заключила контракт на ремонт мягкой кровли культурно-досугового центра на сумму 4,7 млн рублей. Инженер подготовил подложные акты, завысив стоимость материалов и работ на 1,4 млн. Администрация района перечислила всю сумму без замечаний. Обвиняемый полностью признал вину, а суд арестовал его имущество стоимостью свыше 2 млн рублей. Дело передано в Мелеузовский районный суд.

Арест Амины Шафиковой и дела в Минкульте Башкирии

За последний год правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел о хищениях в сфере культуры Башкортостана. В мае 2025 года правоохранители задержали директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина по подозрению в превышении должностных полномочий. В январе 2026 года СУ СК по РБ предъявило обвинения в хищении свыше 15 млн рублей директорам Башгосфилармонии и Госоркестра республики.

В феврале 2026 года правоохранители задержали министра культуры Башкортостана Амину Шафикову по делу, связанному с госзакупками в подведомственных учреждениях. Прокуратура республики ранее выявляла нарушения в кадровых назначениях Минкультуры РБ и вносила представление в адрес главы ведомства.

0
28.02.2026
Криминал

Полицейский в Башкирии силой женил бойца СВО на своей матери

военнослужащий держит руку своей жены
Полицейский из Туймазинского района незаконно удерживал земляка, чтобы сделать его супругом своей мамы и обогатиться на фронтовых выплатах.
0
26.02.2026
Криминал

В Башкирии арестовали группу лиц за мошенничество с военными выплатами

задержание адвоката
В Учалах адвокат с сообщниками женили бездомного, отправили воевать по контракту и после его гибели присвоили почти 16 млн рублей выплат.
0
24.02.2026
Криминал

В Башкирии пристав незаконно получил 50 тысяч рублей по программе «Рекрут»

погоны прокуратуры
В Башкирии двое судебных приставов и экс-супруга одного из них незаконно получили 50 тысяч рублей по программе «Рекрут», оформив выплату за человека, который сам решил пойти на контракт.
0
16.02.2026
Криминал

В Башкирии предприниматель похитил 300 тысяч рублей субсидий, оформив фиктивных работников

дверь с табличкой судья
Житель Баймакского района получил госсубсидии за трудоустройство безработных, которых на самом деле не нанимал
0
09.02.2026
Криминал

В Уфе турагент получила 5 лет колонии за обман 75 клиентов на 14 млн рублей

женщина в зале суда
Суд признал виновной женщину, присвоившую деньги 75 клиентов. Ей назначено 5 лет колонии с отсрочкой наказания. Ущерб составил почти 14 млн рублей.
0
02.02.2026
Криминал

В Башкирии суд отправил экс-директора кадетской школы Салавата в колонию

судейский молоток в руках судьи
В Салавате экс-директора кадетской школы №2 приговорили к 4 годам общего режима. Она забирала премии у учителей и платила зарплату фиктивным уборщицам.
0
02.02.2026
Криминал

«Спасал фестиваль»: коллектив Госоркестра Башкирии оправдал действия задержанного Артура Назиуллина

Артур Назиуллин
Сотрудники Госоркестра РБ заявили, что контракты заключались в спешке из-за позднего финансирования, а не ради хищений.
