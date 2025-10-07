0
5 часов
Криминал

Крупная кража в мэрии города в Башкирии: чиновника заставили вернуть 89 миллионов рублей

Экс-мэр Давлеканово Вячеслав Гапоненко вернёт в казну 89 млн рублей. Чиновник оплатил работы по нацпроекту, которые фактически не были произведены
чиновник за столом разговаривает по телефону
©Администрация Давлекановского района Башкирии

Бывший глава Давлеканово Вячеслав Гапоненко возместит бюджету ущерб в 89 миллионов рублей. Такое решение принял Верховный суд Башкирии, удовлетворив апелляцию республиканской прокуратуры. Эти деньги чиновник незаконно выплатил за работы, которые так и не были выполнены.

Чиновник подписал фиктивные акты о строительстве водоочистной системы по нацпроекту «Экология». На основании этих документов подрядчик получил из бюджета почти 89 миллионов рублей за несуществующий объект. Кроме того, экс-чиновник заплатил ещё 500 тысяч рублей компании за технический надзор, который по факту не проводился.

Год назад районный суд уже признал Гапоненко виновным в превышении должностных полномочий. Его приговорили к четырем годам условно и на два года запретили занимать должности в органах власти. Однако тогда суд отказался взыскивать с него материальный ущерб.

Прокуратура обжаловала это решение. Теперь Верховный суд Башкирии встал на сторону обвинения и обязал бывшего чиновника полностью вернуть похищенные деньги в казну.

Похожие записи
0
03.10.2025
Криминал

Сотрудницу авиазавода в башкирском Кумертау будут судить за взятки на 2,7 млн рублей

пятитысячные рублевые купюры
Специалистка отдела снабжения КумАПП в Кумертау пять лет помогала «своим» фирмам выигрывать тендеры. За это получила почти три миллиона на счета родни.
0
30.09.2025
Криминал

Директора «Жилстройинвест» отправили под домашний арест по делу о взятке

строящийся многоквартиный дом
Глава крупной строительной компании Уфы Гульнара Махмутова оказалась под домашним арестом. Её подозревают в передаче 400 тысяч рублей за нужную подпись инспектора.
0
29.09.2025
Криминал

В Башкирии бывшего полицейского будут судить за взятку

спецсигнал на авто полиции
В Башкирии экс-оперуполномоченный из Баймака предстанет перед судом. За 65 тысяч рублей он пытался смягчить наказание для «чёрного лесоруба».
0
26.09.2025
Криминал

Дело о взятках в Госжилнадзоре Башкирии набирает обороты: в нём появился ещё один фигурант

дверь с табличкой судья
Директор уфимской попал под домашний арест. Его обвиняют в передаче 400 тысяч рублей инспектору Госжилнадзора Башкирии.
0
24.09.2025
Криминал

Девять лет колонии за хищение 152 миллионов рублей: главу «Башкиравтодора» признали виновным

ильдар юланов
Глава «Башкиравтодора» Ильдар Юланов получил 9 лет колонии за хищение 152 млн на ремонте дорог в Башкирии. Его подельники тоже отправятся за решётку.
0
22.09.2025
Новости

Лагерю «Патриот» в Башкирии не удалось открыться раньше срока после ЧП

Проверка сотрудниками Роспотребнадзора
Глава башкирского лагеря «Авангард», где отравились дети, пытался по-быстрому возобновить работу. Но суд не оценил спешку — доказательств, что всё чисто, не нашлось.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.