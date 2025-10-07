Крупная кража в мэрии города в Башкирии: чиновника заставили вернуть 89 миллионов рублей

Экс-мэр Давлеканово Вячеслав Гапоненко вернёт в казну 89 млн рублей. Чиновник оплатил работы по нацпроекту, которые фактически не были произведены

Бывший глава Давлеканово Вячеслав Гапоненко возместит бюджету ущерб в 89 миллионов рублей. Такое решение принял Верховный суд Башкирии, удовлетворив апелляцию республиканской прокуратуры. Эти деньги чиновник незаконно выплатил за работы, которые так и не были выполнены.

Чиновник подписал фиктивные акты о строительстве водоочистной системы по нацпроекту «Экология». На основании этих документов подрядчик получил из бюджета почти 89 миллионов рублей за несуществующий объект. Кроме того, экс-чиновник заплатил ещё 500 тысяч рублей компании за технический надзор, который по факту не проводился.

Год назад районный суд уже признал Гапоненко виновным в превышении должностных полномочий. Его приговорили к четырем годам условно и на два года запретили занимать должности в органах власти. Однако тогда суд отказался взыскивать с него материальный ущерб.

Прокуратура обжаловала это решение. Теперь Верховный суд Башкирии встал на сторону обвинения и обязал бывшего чиновника полностью вернуть похищенные деньги в казну.