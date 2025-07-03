Концерт отменяется: уфимский суд оставил Вильдана Яруллина под стражей до осени

Народный артист Башкирии Вильдан Яруллин останется в СИЗО до 6 сентября. Его обвиняют в схемах с премиями и мутных госконтрактах. Защита всё отрицает ©gkzbashkortostan.ru
Народному артисту Башкирии Вильдану Яруллину придётся задержаться в уфимском СИЗО до начала осени. Советский райсуд Уфы продлил ему меру пресечения до 6 сентября, сообщает РБК Уфа. Защита пыталась оспорить предыдущие решения, но безуспешно.
Следствие вменяет директору ГКЗ «Башкортостан» сразу два эпизода превышения должностных полномочий. По версии силовиков, с 2020 по 2022 год артист наладил схему с премиями: он выписывал подчинённым завышенную материальную помощь, а потом требовал вернуть часть денег себе. Таким образом он мог аккумулировать около 200 тысяч рублей.
Второй эпизод куда масштабнее. В октябре 2023 года, во время проведения конкурса «Время героев», Яруллин якобы заключил контракт на подготовку площадки с аффилированным ИП на 33,5 миллиона рублей, миновав торги. Ущерб от этой сделки следствие оценивает почти в 10 миллионов. Источники намекают, что той самой предпринимательницей могла быть «королева культурного госзаказа» Гульнара Юрина.
Арест настиг 57-летнего артиста 24 мая. С тех пор он находится в СИЗО №1 в двухместной камере, но в гордом одиночестве. По данным общественников, которые его навещали, условия у Яруллина вполне сносные: есть «Чаша Генуя», кнопка вызова и окно. Жалоб на содержание от него не поступало.
Народный артист, директор ГКЗ... и попался на 200 тысячах? Как-то мелко для такого статуса, не находите?
Давайте по порядку. Эпизод с премиями на 200 тысяч — это, скорее всего, только верхушка айсберга и самый простой для доказательства момент. Следователи считают, что он просто забирал у подчинённых 30-50% от завышенных выплат. Но главная претензия — это контракт на 33,5 миллиона рублей, заключённый без торгов. Ущерб только по этой сделке оценивают почти в 10 миллионов. А вишенка на торте — 1,2 миллиона наличными непонятного происхождения, найденные в его кабинете при обыске. Так что история куда серьёзнее, чем кажется.
Что за история с контрактом на 33 миллиона? Кто эта «аффилированная предпринимательница»?
Это, пожалуй, самое интересное. Источники в один голос называют имя Гульнары Юриной, которую в узких кругах прозвали «королевой культурного госзаказа». Она получила подряд на подготовку площадки для конкурса «Время героев» без всякой конкуренции. Примечательно, что Юрина и раньше попадала в поле зрения антимонопольщиков. Например, её ловили на признаках сговора при организации чемпионата WorldSkills ещё в 2021 году, и оспорить решение ФАС в суде ей тогда не удалось. Так что следствию предстоит выяснить, был ли это единичный случай «дружеской помощи» или отлаженная система.
Он всё-таки народный артист. Ему в СИЗО какие-то особые условия создали?
Никаких VIP-камер. По данным общественников, которые его навещали, Вильдан Яруллин сидит в СИЗО №1 в стандартной двухместной камере, причём один. Условия спартанские: стол, стул, тумба, бак с водой и санузел в виде «Чаши Генуя» (это такой напольный унитаз). Есть кнопка вызова и видеонаблюдение. Сам артист на условия не жаловался, говорит, что права соблюдаются. Так что статус за решёткой не даёт никаких привилегий.
Чего ждать дальше? Его могут оправдать?
Судя по тому, как упорно суд продлевает арест, а защита безуспешно пытается его оспорить, следствие чувствует себя уверенно. Наличие эпизода с премиями, где есть показания подчинённых, и крупного контракта с «королевой госзаказа» создают для обвинения прочную базу. Плюс ко всему, в его кабинете нашли договоры с фирмами-однодневками, которые фигурируют ещё в 57 сомнительных закупках. Скорее всего, дело будет долгим, и не исключено, что в нём появятся новые эпизоды и новые фигуранты.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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