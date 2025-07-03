Концерт отменяется: уфимский суд оставил Вильдана Яруллина под стражей до осени

Народный артист Башкирии Вильдан Яруллин останется в СИЗО до 6 сентября. Его обвиняют в схемах с премиями и мутных госконтрактах. Защита всё отрицает

Народному артисту Башкирии Вильдану Яруллину придётся задержаться в уфимском СИЗО до начала осени. Советский райсуд Уфы продлил ему меру пресечения до 6 сентября, сообщает РБК Уфа. Защита пыталась оспорить предыдущие решения, но безуспешно.

Следствие вменяет директору ГКЗ «Башкортостан» сразу два эпизода превышения должностных полномочий. По версии силовиков, с 2020 по 2022 год артист наладил схему с премиями: он выписывал подчинённым завышенную материальную помощь, а потом требовал вернуть часть денег себе. Таким образом он мог аккумулировать около 200 тысяч рублей.

Второй эпизод куда масштабнее. В октябре 2023 года, во время проведения конкурса «Время героев», Яруллин якобы заключил контракт на подготовку площадки с аффилированным ИП на 33,5 миллиона рублей, миновав торги. Ущерб от этой сделки следствие оценивает почти в 10 миллионов. Источники намекают, что той самой предпринимательницей могла быть «королева культурного госзаказа» Гульнара Юрина.

Арест настиг 57-летнего артиста 24 мая. С тех пор он находится в СИЗО №1 в двухместной камере, но в гордом одиночестве. По данным общественников, которые его навещали, условия у Яруллина вполне сносные: есть «Чаша Генуя», кнопка вызова и окно. Жалоб на содержание от него не поступало.