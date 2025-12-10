0
Криминал

Компанию народного артиста Башкирии оштрафовали на 15,2 млн рублей за испорченную землю при поиске золота

Финансовые требования Россельхознадзора были в полном объеме удовлетворены Арбитражным судом республики. С организации «Иремельбашресурс» постановлено взыскать 15,2 миллиона рублей в качестве компенсации за экологический вред.
вильдан яруллин
©Вильдан Яруллин / ВК

Основанием для иска стали события 2021 года, произошедшие на территории Учалинского района. В окрестностях деревни Орловка проводились геологоразведочные работы с использованием тяжелой техники. В процессе поиска рассыпного золота на землях сельскохозяйственного назначения был снят и перемешан плодородный слой почвы, что привело к его деградации.

Площадь нарушенных земель составила более 3,3 тысячи квадратных метров. Изначально ведомство требовало провести рекультивацию участка, однако суд изменил способ возмещения вреда на денежный. Это решение связано с тем, что ООО «Иремельбашресурс» с марта 2025 года признано банкротом, и фактическое восстановление земель предприятием затруднительно.

Контрольный пакет акций компании-должника (55%) принадлежит народному артисту Башкортостана Вильдану Яруллину. В настоящий момент владелец бизнеса и бывший руководитель ГКЗ «Башкортостан» находится под домашним арестом. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий и мошенничество.

Аналогичные нарушения в сфере недропользования ранее приводили к более серьезным последствиям для ответственных лиц. Так, бывший инженер «Башкиравтодора» Данир Бурханов был приговорен к пяти годам лишения свободы. Его признали виновным в незаконной добыче гравия, в результате которой государству был нанесен ущерб в размере 8 миллиардов рублей.

Экологические штрафы остаются значимой статьей в судебной практике региона. Например, ранее претензии надзорных органов предъявлялись к «Уфаводоканалу» из-за загрязнения водных объектов. В случае с водоканалом сумма взыскания составила 75 миллионов рублей, что значительно превышает размер санкций, наложенных на фирму Яруллина.

Похожие записи
0
08.12.2025
Криминал

Уфимцу дали 5,5 года строгого режима за похищение девушки

похищение девушки
Верховный суд Башкирии ужесточил приговор уфимцу, признанному виновным в похищении девушки, и отправил его в колонию строгого режима.
0
05.12.2025
Криминал

Защита Алана Марзаева намерена обжаловать приговор суда по делу о взятке

Алан Марзаев
Адвокат бывшего и.о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева направил апелляцию в Верховный суд республики. Осужденный отрицает вину и намерен добиваться оправдания.
0
03.12.2025
Криминал

Суд в Уфе продлил домашний арест директору ГКЗ «Башкортостан» Яруллину

вильдан яруллин
Советский суд Уфы продлил домашний арест директору ГКЗ «Башкортостан» Вильдану Яруллину. Народный артист республики останется под арестом до начала марта 2026 года.
0
03.12.2025
Новости

Суд в Уфе приостановил работу центра детского питания на 30 суток

питание в школе
Калининский районный суд Уфы приостановил деятельность МАУ «Центр детского и диетического питания» на 30 суток из-за нарушений санитарных норм.
0
30.11.2025
Дороги и транспорт

Власти Уфы обсуждают введение штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте

место в маршрутке
В администрации Уфы сообщили о планах заменить кондукторов валидаторами и ввести штрафы за безбилетный проезд для повышения прозрачности платежей.
0
30.11.2025
Новости

Новые законы с 1 декабря 2025 года: контроль должников, налоги и зимняя резина

калькулятор и деньги
С 1 декабря штрафуют за летнюю резину, истекает срок уплаты налогов, а банки вводят новые правила для заемщиков. Главные изменения месяца.
0
29.11.2025
Криминал

В Уфе 19-летнего жителя осудили на 8 лет за разбой на 15 млн рублей

подсудимый в зале суда
Молодой уфимец инсценировал продажу иномарки, чтобы ограбить покупателей из Санкт-Петербурга. Добычей стали 15 млн рублей, которые он потратил на Audi и отдых.
0
27.11.2025
Криминал

Оренбургский монстр, убивший несколько женщин в Башкирии пытается обжаловать приговор

нож в крови
История серийного убийцы Яхии Мурсалимова, который в 90-х расправился с 13 женщинами в Оренбуржье и Башкирии, а теперь пытается обжаловать свой приговор.
