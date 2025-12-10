Компанию народного артиста Башкирии оштрафовали на 15,2 млн рублей за испорченную землю при поиске золота

Финансовые требования Россельхознадзора были в полном объеме удовлетворены Арбитражным судом республики. С организации «Иремельбашресурс» постановлено взыскать 15,2 миллиона рублей в качестве компенсации за экологический вред.

Основанием для иска стали события 2021 года, произошедшие на территории Учалинского района. В окрестностях деревни Орловка проводились геологоразведочные работы с использованием тяжелой техники. В процессе поиска рассыпного золота на землях сельскохозяйственного назначения был снят и перемешан плодородный слой почвы, что привело к его деградации.

Площадь нарушенных земель составила более 3,3 тысячи квадратных метров. Изначально ведомство требовало провести рекультивацию участка, однако суд изменил способ возмещения вреда на денежный. Это решение связано с тем, что ООО «Иремельбашресурс» с марта 2025 года признано банкротом, и фактическое восстановление земель предприятием затруднительно.

Контрольный пакет акций компании-должника (55%) принадлежит народному артисту Башкортостана Вильдану Яруллину. В настоящий момент владелец бизнеса и бывший руководитель ГКЗ «Башкортостан» находится под домашним арестом. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий и мошенничество.

Аналогичные нарушения в сфере недропользования ранее приводили к более серьезным последствиям для ответственных лиц. Так, бывший инженер «Башкиравтодора» Данир Бурханов был приговорен к пяти годам лишения свободы. Его признали виновным в незаконной добыче гравия, в результате которой государству был нанесен ущерб в размере 8 миллиардов рублей.

Экологические штрафы остаются значимой статьей в судебной практике региона. Например, ранее претензии надзорных органов предъявлялись к «Уфаводоканалу» из-за загрязнения водных объектов. В случае с водоканалом сумма взыскания составила 75 миллионов рублей, что значительно превышает размер санкций, наложенных на фирму Яруллина.