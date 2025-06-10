Клиники Уфы получили контрафакт

Глава Управления капстроительства Башкирии Инна Иксанова скоро окажется на скамье подсудимых. Её обвиняют в закупке поддельных УЗИ-аппаратов для больниц.

По сообщению надзорного ведомства, прокуратура дала зелёный свет обвинению против начальницы башкирского Управления капитального строительства. История с сомнительной закупкой медоборудования выходит на финишную прямую.

Теперь судьбой Инны Иксановой займётся Октябрьский районный суд Уфы. Госслужащей грозит до десяти лет колонии за превышение должностных полномочий. Таково наказание по вменяемой ей статье Уголовного кодекса.

Следствие полагает, что чиновница намеренно одобрила поставку десяти поддельных УЗИ-сканеров. Бюджет республики из-за этой схемы похудел на 57 миллионов рублей. Контракты заключались ещё в 2022 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

При этом сама Иксанова вину не признаёт и всё время следствия находится под домашним арестом, который ей недавно смягчили, разрешив пользоваться интернетом. Хотя она всё ещё числится на своей должности, её полномочия исполняет Егор Родин.

Вся эта сага висит над системой здравоохранения региона, как ошибочный диагноз, ставя под сомнение чистоту госзакупок. Конфликт внутри ведомств — тема, которая, как мы знаем, особенно интересует жителей республики. Оборудование, предназначенное для больниц Уфы и других городов, в эксплуатацию так и не ввели.