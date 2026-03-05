Кассация поставила точку: у экс-замминистра ЖКХ Башкирии изъяли имущество на 103 млн рублей

Шестой кассационный суд оставил в силе решение о взыскании 102,7 млн рублей с бывшего замминистра ЖКХ Башкирии Ильдуса Мамаева. Пятилетняя судебная эпопея завершилась.

Шестой кассационный суд в Самаре в конце февраля 2026 года оставил в силе решение о взыскании 102,7 млн рублей в доход государства с бывшего заместителя министра ЖКХ Башкирии Ильдуса Мамаева. Судебное разбирательство, длившееся пять лет, завершилось не в пользу экс-чиновника.

Мамаев занимал должность замминистра ЖКХ республики с 2014 по 2020 год. До прихода на госслужбу он руководил АО «Башкоммунприбор», директора которого позднее осудили за растрату и отмывание денег. В ходе проверки руководителя предприятия в 2020 году правоохранители заинтересовались Мамаевым — у него провели обыски и обнаружили крупные незадекларированные активы.

Прокуратура установила, что стоимость имущества чиновника значительно превысила его легальные доходы. Среди активов — сделки по приобретению иностранной валюты, оформленные на имя сына-студента, объекты недвижимости и автомобили. Как отмечали в объединённой пресс-службе судов РБ, «прокурор указывал на то, что сделки были мнимыми, то есть совершены лишь для вида».

Пять лет судов: как Башкирия возвращала 103 миллиона рублей

Судебные тяжбы продолжались с 2021 года. Первое решение о взыскании 113,6 млн рублей кассация отменила в 2023 году, вернув дело в Уфу. Второе решение на 102,7 млн рублей суд также отменил. В июне 2025 года Уфимский районный суд в третий раз вынес решение о взыскании той же суммы, признав ряд сделок ничтожными. В ноябре Верховный суд Башкирии подтвердил это решение.

Адвокат одного из 13 ответчиков — среди них Мамаев и его родственники — подал кассационную жалобу. Однако в конце февраля 2026 года суд оставил решение первой инстанции без изменений. Происхождение имущества на 102,7 млн рублей экс-замминистр объяснить не смог.

Напомним, прокуратура Башкирии обратилась в суд с иском к Мамаеву ещё летом 2020 года, потребовав конфисковать более 1,5 млн долларов и ряд объектов недвижимости. По данным «Коммерсанта», следствие установило, что Мамаев получал от директора «Башкоммунприбора» Рената Насырова незаконные вознаграждения за покровительство. С мая 2021 года по февраль 2026 года дело трижды рассматривалось Уфимским районным судом и дважды возвращалось кассационной инстанцией из Самары.

Масштабы коррупции в Башкирии: статистика за 2025 год

По данным прокуратуры Башкирии, в 2025 году в республике выявили более 3500 коррупционных нарушений, суды осудили 232 человека, из них 30 получили реальные сроки лишения свободы. По данным следственного управления РБ, за 2025 год следователи арестовали имущество коррупционеров на сумму свыше 250 млн рублей, а в 2024 году эта сумма составляла 1,5 млрд рублей. По данным Генпрокуратуры России, в 2023 году суды удовлетворили антикоррупционные иски прокуроров на сумму свыше 400 млрд рублей по всей стране.

Имущество чиновников обращают в доход государства в рамках Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам», если стоимость активов превышает совокупный доход за три года и чиновник не может подтвердить законность их приобретения. По данным надзорных органов, основные сферы коррупции в Башкирии — строительство, ЖКХ и образование.