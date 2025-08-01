Из колонии-поселения в Уфе сбежал серийный вор

Из колонии-поселения в уфимской Шакше сбежал 50-летний серийный вор. Всего два месяца назад Верховный суд Башкирии смягчил ему приговор, переведя на лёгкие условия содержания, откуда он и совершил побег

В Уфе объявлен в розыск 50-летний Собир Тургунбоев, сбежавший из колонии-поселения в микрорайоне Шакша. Как подтвердили в УФСИН по Башкирии, гражданин Узбекистана, отбывавший срок за серию краж, самовольно покинул исправительное учреждение.

Мужчина промышлял кражами в Уфе, залезая в магазины. Его послужной список за последнее время впечатляет: в октябре 2023 года он вынес из магазина одежды товаров на 138 тысяч рублей, в мае 2024-го обокрал тот же магазин ещё на 86 тысяч, а через несколько дней — другую точку на 157 тысяч. Общая сумма ущерба от его налетов превысила 400 тысяч рублей.

В апреле 2025 года его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Однако уже в июне осуждённый попросил о смягчении условий. Верховный суд Башкирии пошёл навстречу и перевёл его в колонию-поселение.

Этот тип исправительного учреждения больше похож на общежитие со строгим режимом. Осуждённые там передвигаются без охраны, носят гражданскую одежду и могут с разрешения администрации выходить в город. По всей видимости, Тургунбоев решил, что разрешение ему не требуется, и просто ушёл.

Теперь его ищут сотрудники правоохранительных органов. Во ФСИН просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении беглеца, сообщить по телефонам: 8 (347) 250-64-21, 8-917-35-37-733, 8-917-753-57-77.