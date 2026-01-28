Гособвинение запросило 24 года колонии для стрелка из Ишимбая

Прокуратура запросила 24 года строгого режима для Марзпетуни Галустяна. Весной 2024 года в ходе конфликта в ишимбайском заведении он смертельно ранил случайного посетителя.

Гособвинение потребовало приговорить Марзпетуни Галустяна к 24 годам колонии строгого режима. Его судят за убийство посетителя ночного заведения весной 2024 года. О ходе прений изданию Уфа1 сообщил адвокат потерпевшей стороны Роман Петров.

Позиция сторон

Прокурор счел вину подсудимого доказанной. При запросе срока обвинитель учел смягчающие обстоятельства — Галустян организовывал праздники для детей-инвалидов. Несмотря на это, гособвинение настаивает на длительной изоляции.

Защита пыталась смягчить наказание. Сначала Галустян утверждал, что не знал о розыске, а выстрел планировал как предупредительный. Адвокат потерпевших Роман Петров настаивает на обратном: ишимбаец целился намеренно в своего оппонента, но промахнулся. Подсудимый просил о суде присяжных, но позже отказался от этой идеи.

Следующее заседание назначено на 4 февраля. На нем Марзпетуни Галустян выступит с последним словом.

Обстоятельства убийства

Инцидент произошел весной 2024 года в Ишимбае. По версии следствия, у Галустяна возник конфликт с компанией в клубе. Словесная перепалка переросла в стрельбу: обвиняемый достал пистолет и выстрелил в сторону обидчиков.

Пуля попала в голову случайному свидетелю — 23-летнему Данилу Рахимкулову. Парень работал вахтовым методом и в тот вечер отдыхал с друзьями и не участвовал в потасовке. Ранение в висок оказалось смертельным, врачи не смогли спасти пострадавшего.

Побег и арест

Стрельбу зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сразу после выстрела Галустян скрылся. Силовики объявили его в федеральный розыск.

Задержать стрелка удалось спустя несколько дней на юге России. Сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки белый микроавтобус и при осмотре обнаружили прятавшегося внутри Галустяна.

Справка

Конфликт случился в заведении «Усадьба». Следствие установило, что орудием убийства стал травматический пистолет, кустарно переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Семья погибшего ранее заявляла СМИ о циничном поведении стороны защиты. Родственники утверждали, что им предлагали компенсацию менее 50 тысяч рублей, а подсудимый так и не раскаялся искренне. В память о Даниле Рахимкулове, который увлекался спортом, друзья организовали в городе футбольный турнир.