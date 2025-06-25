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Главврач в Башкирии получил два штрафа за больницу-развалюху

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Главный врач Учалинской ЦРБ Ильгиз Юсупов оказался в поле внимания прокуратуры, получив сразу два административных дела. Как сообщает «Коммерсантъ», претензии касаются нарушения санитарных норм и требований пожарной безопасности.

Поводом для разбирательства стало убитое состояние поликлиники и психиатрического отделения. Проверяющие из прокуратуры, Роспотребнадзора и МЧС обнаружили, что корпус 1950 года постройки сильно изношен. В стенах и полах зияют дыры и трещины, а в некоторых палатах выбиты стёкла.

В здании нет горячей воды, а система пожарного оповещения спит богатырским сном, будучи полностью неисправной. Проверяющие сочли, что находиться в таких условиях небезопасно как для пациентов, так и для персонала.

Но самое интересное вскрылось позже. Руководство больницы, по данным надзорного ведомства, более пяти лет не подавало в Минздрав заявки на финансирование капитального ремонта. Почему деньги на починку ветхого здания не просили — теперь отдельный вопрос.

В итоге прокуратура не только возбудила дела, но и вручила главврачу представление. Теперь ему предстоит устранять нарушения, которые копились годами, под пристальным контролем ведомства.

Согласно данным из реестра юрлиц, Ильгиз Юсупов был назначен на должность главного врача только в марте 2025 года. Получается, все претензии — это тяжёлое наследство, доставшееся ему от предшественников.

проверка прокуратуры Учалы
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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