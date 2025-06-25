Главный врач Учалинской ЦРБ Ильгиз Юсупов оказался в поле внимания прокуратуры, получив сразу два административных дела. Как сообщает «Коммерсантъ», претензии касаются нарушения санитарных норм и требований пожарной безопасности.

Поводом для разбирательства стало убитое состояние поликлиники и психиатрического отделения. Проверяющие из прокуратуры, Роспотребнадзора и МЧС обнаружили, что корпус 1950 года постройки сильно изношен. В стенах и полах зияют дыры и трещины, а в некоторых палатах выбиты стёкла.

В здании нет горячей воды, а система пожарного оповещения спит богатырским сном, будучи полностью неисправной. Проверяющие сочли, что находиться в таких условиях небезопасно как для пациентов, так и для персонала.

Но самое интересное вскрылось позже. Руководство больницы, по данным надзорного ведомства, более пяти лет не подавало в Минздрав заявки на финансирование капитального ремонта. Почему деньги на починку ветхого здания не просили — теперь отдельный вопрос.

В итоге прокуратура не только возбудила дела, но и вручила главврачу представление. Теперь ему предстоит устранять нарушения, которые копились годами, под пристальным контролем ведомства.