Главу района в Башкирии задержали за аферу с жильем для сирот

В Башкирии силовики задержали руководителя администрации Бижбулякского района Артура Зарипова. Как сообщают источники РБК Уфа, его обвиняют в превышении должностных полномочий при обеспечении жильем детей-сирот.

По данным следствия, чиновник был в курсе, что предоставленные квартиры не соответствуют требованиям безопасности. Несмотря на это, он дал указание подготовить подложные заключения о пригодности жилья для проживания. Впоследствии эти помещения были переданы выпускникам детских домов.

Советский районный суд Уфы уже избрал меру пресечения для Зарипова. Ближайший месяц, до 10 января 2026 года, чиновник проведет под домашним арестом. Сам он ситуацию пока не комментировал, а в пресс-службе района заявили, что ничего не знают о задержании.

Артур Зарипов занял пост главы Бижбулякского района в октябре 2020 года. Согласно официальной биографии, у него два высших образования — педагогическое и юридическое. До назначения на текущую должность он работал в администрациях нескольких районов республики.

Интересно, что годом ранее Зарипов отчитывался о вручении ключей от квартир в специально построенном для сирот доме. Тогда он хвалил строителей и обещал, что возведение подобных объектов будет продолжено.

Имя главы района также появлялось в новостях в связи с установкой арт-объекта, копирующего известную пермскую инсталляцию «Счастье не за горами». Артур Зарипов тогда лично комментировал появление новой достопримечательности в селе Бижбуляк.