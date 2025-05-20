Начальник УФСИН по Башкирии Владислав Дзюба больше не будет коротать дни за решёткой. Советский райсуд Уфы удовлетворил ходатайство следствия и заменил арест на домашний — узнали наши источники в объединённой пресс-службе судов региона.

А причина проста — главный тюремщик республики решил идти на контакт. Следователь на заседании рассказал, что Дзюба полностью признал вину и теперь активно сотрудничает. Сиди дома до 27 июля и помогай следствию — такой вот нехитрый договор.

Напомним, Дзюбу задержали 9 апреля. По версии следствия, товарищ начальник в ноябре 2024 года потребовал от своих подчинённых поделиться деньгами — а именно частью выплаченных им премий. Сумма составила 3,4 миллиона рублей.

«Представительские нужды учреждения» — так объяснял Дзюба, зачем ему понадобилась эта наличка.

Пока главный по тюрьмам Башкирии сидит дома под арестом, его кресло временно занял полковник внутренней службы Дмитрий Крюков. Интересно, премии при нём уже успели раздать?