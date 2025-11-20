Главе «Башспирта» Абдрахимову продлили арест

Гендиректор «Башспирта» останется в камере СИЗО. Советский суд Уфы продлил арест Раифа Абдрахимова до середины декабря по делу об ущербе в 103 млн ₽.

О решении сохранить действующую меру пресечения для топ-менеджера сообщили представители Советского райсуда башкирской столицы. Служители Фемиды рассмотрели ходатайство следствия и удовлетворили его.

Генеральный директор «Башспирта» проведет ближайшее время в стенах СИЗО № 1. Согласно судебному постановлению, Раиф Абдрахимов будет находиться в изоляторе минимум до 17 декабря текущего года.

Силовики задержали управленца в последние дни лета 2025 года. Следователи инкриминируют ему заключение договоров, которые нанесли экономический вред организации. Общий объем ущерба оценивается правоохранителями в 103 миллиона рублей.

Трудовая биография арестованного начиналась в 90-е годы в системе жилищно-коммунального хозяйства Советского района. Позднее он перешел в администрацию Октябрьского района, а затем возглавил муниципальный застройщик «ИСК». Сегодня этим комитетом руководит председатель городского совета Марат Васимов.

Карьерный путь чиновника продолжился в Московской области, где с 2017 года он курировал строительство и архитектуру в администрации Красногорска. Работал в команде Радия Хабирова и вместе с ним вернулся в родной регион. Кресло руководителя главного алкогольного холдинга республики он занял в 2022 году.

Глава Башкирии неоднократно публично выступал в поддержку подследственного. В октябре руководитель региона отправил поздравление с 56-летием, пожелав коллеге сил в отстаивании справедливости. Ранее Радий Хабиров отмечал, что менеджер вывел компанию из кризиса, а претензии органов якобы касаются действий его предшественников.

Само акционерное общество «Башспирт» стабильно входит в топ крупнейших налогоплательщиков региона. В структуру холдинга входят спиртоводочные комбинаты в Уфе, Бирске, Белебее и Стерлитамаке, а также обширная торговая сеть, приносящая миллиардные обороты в бюджет.

Уголовные дела в отношении руководителей госпредприятий в Башкирии нередко связаны с вопросами управления недвижимостью и закупками. Статья о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.