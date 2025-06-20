Глава «Башстроя» осуждён за продажу чужих квартир

Стерлитамакский городской суд вынес приговор руководителю строительной компании «Башстрой» за мошенничество в особо крупном размере, сообщает МК. Руслан Харрасов получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период плюс штраф в 100 тысяч рублей.

Схема оказалась незамысловатой, но эффективной. В 2021 году предприниматель возводил жилой комплекс «Радужный» в деревне Байрак Стерлитамакского района. Одну и ту же квартиру он умудрился пообещать семейной паре по договору купли-продажи, а вторую — подрядчику в качестве расчета за выполненные работы.

Застройщик пошел дальше простого обмана. Он скрыл от покупателей факт введения дома в эксплуатацию и подал в Росреестр ложные сведения. Таким образом оформил права собственности на квартиры дольщиков за своей компанией, после чего спокойно реализовал жилплощадь третьим лицам.

Общий ущерб трем потерпевшим составил около 6 миллионов рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Харрасов вину категорически не признал, однако полностью возместил причиненный ущерб.

Именно возмещение ущерба стало решающим фактором при вынесении приговора. Суд учел это смягчающее обстоятельство и назначил условное наказание. Для гарантии имущественных претензий у бизнесмена арестовали недвижимость на 20 миллионов рублей и внедорожник Toyota Land Cruiser.

Компания «Башстрой» работает на рынке с 2005 года. Генеральным директором фирмы с 2019 года числится именно Руслан Харрасов, а владельцем является Руслан Зайнагутдинов. За 2024 год чистая прибыль предприятия составила всего 26 тысяч рублей.