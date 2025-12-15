0
25 минут
Криминал

Генпрокуратура добивается конфискации активов Алана Марзаева и его семьи

В суд поступил иск об обращении в доход государства 13 объектов недвижимости и автопарка бывшего башкирского чиновника и его близких.
Алан Марзаев
©пресс-служба судов Башкирии

Генеральная прокуратура направила исковое заявление в Мещанский суд Москвы с требованием изъять имущество бывшего заместителя премьер-министра Башкирии Алана Марзаева и его родственников, передают «Ведомости». В надзорном ведомстве считают, что активы, находящиеся в собственности семьи экс-чиновника, приобретены на средства, законность которых не подтверждена.

В перечень объектов, подлежащих конфискации, включено 13 зданий и помещений. Среди них значится крупный жилой дом в Кисловодске площадью 900 квадратных метров, комплекс строений в поселке Верхний Фиагдон и дача на территории Башкирии. Также прокуратура настаивает на изъятии квартир, расположенных в Москве и Владикавказе.

Требования касаются и транспортных средств, которыми пользовалась семья. В доход государства планируют обратить автомобили премиум-класса, в том числе Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser и Maserati. Следствие полагает, что часть имущества фиктивно регистрировалась на третьих лиц для сокрытия реального бенефициара.

Ранее, в ноябре 2025 года, Алан Марзаев был признан виновным по уголовному делу. Ленинский районный суд Уфы приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 560 миллионов рублей за получение взятки в особо крупном размере. В рамках уголовного процесса суд постановил конфисковать земельный участок, два жилых дома и денежные средства в сумме 37 миллионов рублей.

В республике за последнее время к ответственности были привлечены и другие высокопоставленные лица, включая главу Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова и руководителя Госстройнадзора Артура Давлетшина.

Похожие записи
-1
14.12.2025
Криминал

Осуждённый за обман тысячи дольщиков экс-депутат Кирилл Бадиков вышел на свободу

Кирилл Бадиков
Экс-депутат горсовета Уфы Кирилл Бадиков, осужденный за хищение 2,3 млрд рублей у дольщиков, вышел на свободу. Ему зачли срок пребывания в СИЗО.
0
13.12.2025
Криминал

В Уфе суд оштрафовал водителя «Башавтотранса» на 250 тысяч рублей за взятки начальнику автоколонны

здание башавтотранса
Советский районный суд Уфы вынес приговор водителю АО «Башавтотранс» за дачу взяток начальнику автоколонны. Об этом стало известно из материалов судебного дела.
0
12.12.2025
Криминал

В Башкирии главу Красноусольской больницы арестовали за поборы с сотрудников

врач Хакимьян Сафаргулов
В Гафурийском районе силовики задержали руководителя Красноусольской центральной районной больницы Хакимьяна Сафаргулова.
0
12.12.2025
Криминал

Экс-военком Уфы получил 5 лет колонии за хищение 12 млн рублей

на осужденного надевают наручники
Бывший военком Кировского и Ленинского районов Уфы Юрий Алферов получил 5 лет колонии за хищение 12 млн рублей. Он платил зарплаты несуществующим сотрудникам.
0
11.12.2025
Криминал

В Уфе осудили группу лиц за хищение квартир под видом выдачи займов

молоток и ключ с брелоком
Суд установил, что подсудимые под видом выдачи кредитов оформляли договоры купли-продажи жилья. Пострадавшими числятся семь человек, ущерб превысил 18 млн рублей.
0
11.12.2025
Культура

В Башкирии ансамбль имени Гаскарова получил иск на 20 млн рублей за нарушение авторских прав

дверь с табличкой судья
Ансамбль имени Файзи Гаскарова получил иск на 20 миллионов рублей. Наследник композитора заявил о многолетнем нарушении авторских прав.
1
10.12.2025
Криминал

ФАС запретила фирме из Нефтекамска продавать бумагу «Нежная толстушка»

два рулона туалетной бумаги
Управление ФАС по Татарстану обязало компанию «Да Юань» прекратить продажу туалетной бумаги «Нежная толстушка» из-за сходства с товаром конкурентов.
0
10.12.2025
Криминал

Прокуратура Башкирии выявила 3500 коррупционных нарушений за 2025 год

человек прячет деньги в карман
Прокуратура Башкирии опубликовала результаты работы по противодействию коррупции за 2025 год. Надзорное ведомство выявило более 3500 нарушений антикоррупционного законодательства.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.