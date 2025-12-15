Генпрокуратура добивается конфискации активов Алана Марзаева и его семьи

В суд поступил иск об обращении в доход государства 13 объектов недвижимости и автопарка бывшего башкирского чиновника и его близких.

Генеральная прокуратура направила исковое заявление в Мещанский суд Москвы с требованием изъять имущество бывшего заместителя премьер-министра Башкирии Алана Марзаева и его родственников, передают «Ведомости». В надзорном ведомстве считают, что активы, находящиеся в собственности семьи экс-чиновника, приобретены на средства, законность которых не подтверждена.

В перечень объектов, подлежащих конфискации, включено 13 зданий и помещений. Среди них значится крупный жилой дом в Кисловодске площадью 900 квадратных метров, комплекс строений в поселке Верхний Фиагдон и дача на территории Башкирии. Также прокуратура настаивает на изъятии квартир, расположенных в Москве и Владикавказе.

Требования касаются и транспортных средств, которыми пользовалась семья. В доход государства планируют обратить автомобили премиум-класса, в том числе Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser и Maserati. Следствие полагает, что часть имущества фиктивно регистрировалась на третьих лиц для сокрытия реального бенефициара.

Ранее, в ноябре 2025 года, Алан Марзаев был признан виновным по уголовному делу. Ленинский районный суд Уфы приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 560 миллионов рублей за получение взятки в особо крупном размере. В рамках уголовного процесса суд постановил конфисковать земельный участок, два жилых дома и денежные средства в сумме 37 миллионов рублей.

В республике за последнее время к ответственности были привлечены и другие высокопоставленные лица, включая главу Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова и руководителя Госстройнадзора Артура Давлетшина.