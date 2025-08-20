Главная » Криминал
Фраза «Выпьем за любовь» на шоколадке стоила предпринимательнице из Уфы 25 тысяч рублей

Предпринимательница из Башкирии продавала на Wildberries шоколад с котом и фразой «Выпьем за любовь». Композитор юмора не оценил, а суд оценил нарушение в 25 тысяч рублей.
Фото: Imagen

Арбитражный суд Башкортостана обязал владелицу магазина «Нуриевские сезоны» Алию Нуриеву выплатить 25 тысяч рублей композитору Игорю Николаеву. Причина — предпринимательница продавала на Wildberries шоколад с надписью «Выпьем за любовь», права на которую зарегистрированы как товарный знак.

Алия Нуриева продавала шоколадки, на упаковке которых была фраза «Выпьем за любовь» и изображение кота, похожего на Игоря Николаева. Права на эту фразу как на бренд принадлежат самому композитору и его партнёру, компании «Диджитал Прожект». Они посчитали, что покупатели могут решить, будто Николаев лично одобрил этот товар.

Правообладатели обратились в суд и изначально требовали 250 тысяч рублей, но суд снизил сумму компенсации до 25 тысяч.

Предпринимательница защищалась тем, что использовала известный в народе тост, а не бренд. Она убрала товар с продажи сразу после получения претензии, но избежать суда это не помогло.

Суд решил, что сходство кота с певцом и использование известной фразы из его песни — не совпадение. Это было сделано намеренно, чтобы привлечь покупателей за счёт ассоциации с популярным артистом.

По мнению юристов, шансов выиграть такое дело у предпринимателя практически не было. Использование чужих зарегистрированных песен, фраз или изображений без разрешения — прямой путь к судебному иску и финансовым потерям. Удаление товара после претензии не освобождает от ответственности за уже совершённое нарушение.

