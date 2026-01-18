Фонд грантов Башкирии требует 2,3 млн рублей у компании арестованной Гульнары Юриной

Фонд грантов главы РБ взыскивает 2,3 млн руб. с АНОК Гульнары Юриной; предварительное заседание назначено на 17 февраля.

Фонд содействия гражданскому обществу Башкирии (Фонд грантов главы РБ) подал иск к АНОК «Дирекция культурных программ РБ». Власти требуют вернуть 2,3 млн рублей, выделенных на патриотический проект. Руководитель дирекции Гульнара Юрина сейчас находится под следствием по делу о хищениях. Арбитражный суд республики назначил предварительное заседание на 17 февраля.

Суть претензий

Арбитраж предложил ответчику определиться с позицией до начала слушаний. Если компания не согласна с иском, ей необходимо предоставить суду мотивированный отзыв.

Если же дирекция считает, что выполнила свои обязательства, ей придется доказать целевое использование денег. Суд затребовал отчеты по реализации проекта «Моя малая родина — Атайсал» и документальное подтверждение того, что запланированные результаты были достигнуты.

На что выделяли деньги

«Дирекция культурных программ РБ» победила в первом конкурсе грантов главы республики в 2024 году. Организации выделили 2,3 млн рублей на работу с ноября 2024 года по июнь 2025 года.

За эти деньги подрядчик должен был организовать серию мероприятий: проводить выездные зональные форумы, обучать активистов подготовке заявок на грантовые конкурсы и помогать в создании местных сообществ.

Уголовное дело

Иск подан на фоне серьезных проблем руководства дирекции с законом. Гульнару Юрину задержали в середине августа 2025 года. Ей вменяют присвоение или растрату средств. До декабря предпринимательница находилась в СИЗО, сейчас меру пресечения смягчили на домашний арест.

Вторым фигурантом дела стал народный артист Башкирии, директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин. Он также находится под домашним арестом. Следствие считает, что в 2023 году Юрина подготовила фиктивные документы о работах по контракту на песенный конкурс «Время героев». Силовики полагают, что работы выполнены не были, но оплату перечислили в полном объеме.

Справка

АНОК «Дирекция культурных программ РБ» зарегистрирована в Уфе в декабре 2020 года. По данным Rusprofile, 2024 год компания закончила успешно: выручка составила 61 млн рублей, чистая прибыль — 5,4 млн рублей.

Однако уже в октябре 2025 года организацию и саму Гульнару Юрину включили в реестр недобросовестных поставщиков. Как пишет РБК Уфа, причиной стало неисполнение обязательств по организации того самого конкурса «Время героев».