0
6 часов
Криминал

Фонд грантов Башкирии требует 2,3 млн рублей у компании арестованной Гульнары Юриной

Фонд грантов главы РБ взыскивает 2,3 млн руб. с АНОК Гульнары Юриной; предварительное заседание назначено на 17 февраля.
гульнара юрина в зале суда
©объединенная пресс-служба судов Башкирии

Фонд содействия гражданскому обществу Башкирии (Фонд грантов главы РБ) подал иск к АНОК «Дирекция культурных программ РБ». Власти требуют вернуть 2,3 млн рублей, выделенных на патриотический проект. Руководитель дирекции Гульнара Юрина сейчас находится под следствием по делу о хищениях. Арбитражный суд республики назначил предварительное заседание на 17 февраля.

Содержание
  1. Суть претензий
  2. На что выделяли деньги
  3. Уголовное дело
  4. Справка

Суть претензий

Арбитраж предложил ответчику определиться с позицией до начала слушаний. Если компания не согласна с иском, ей необходимо предоставить суду мотивированный отзыв.

Если же дирекция считает, что выполнила свои обязательства, ей придется доказать целевое использование денег. Суд затребовал отчеты по реализации проекта «Моя малая родина — Атайсал» и документальное подтверждение того, что запланированные результаты были достигнуты.

На что выделяли деньги

«Дирекция культурных программ РБ» победила в первом конкурсе грантов главы республики в 2024 году. Организации выделили 2,3 млн рублей на работу с ноября 2024 года по июнь 2025 года.

За эти деньги подрядчик должен был организовать серию мероприятий: проводить выездные зональные форумы, обучать активистов подготовке заявок на грантовые конкурсы и помогать в создании местных сообществ.

Уголовное дело

Иск подан на фоне серьезных проблем руководства дирекции с законом. Гульнару Юрину задержали в середине августа 2025 года. Ей вменяют присвоение или растрату средств. До декабря предпринимательница находилась в СИЗО, сейчас меру пресечения смягчили на домашний арест.

Вторым фигурантом дела стал народный артист Башкирии, директор ГКЗ «Башкортостан» Вильдан Яруллин. Он также находится под домашним арестом. Следствие считает, что в 2023 году Юрина подготовила фиктивные документы о работах по контракту на песенный конкурс «Время героев». Силовики полагают, что работы выполнены не были, но оплату перечислили в полном объеме.

Справка

АНОК «Дирекция культурных программ РБ» зарегистрирована в Уфе в декабре 2020 года. По данным Rusprofile, 2024 год компания закончила успешно: выручка составила 61 млн рублей, чистая прибыль — 5,4 млн рублей.

Однако уже в октябре 2025 года организацию и саму Гульнару Юрину включили в реестр недобросовестных поставщиков. Как пишет РБК Уфа, причиной стало неисполнение обязательств по организации того самого конкурса «Время героев».

Похожие записи
0
16.01.2026
Криминал

Суд взыскал с экс-руководителей «Башспирта» и Артура Хазигалеева более 55 млн рублей ущерба

судебный молоток
Кировский райсуд Уфы частично удовлетворил иск Торгового дома «Башспирт», обязав бывших топ-менеджеров и бизнесмена солидарно выплатить более 55 миллионов рублей.
0
16.01.2026
Криминал

В башкирском Кумертау бывшую снабженку авиазавода осудили за откаты от поставщиков

дверь с табличкой судья
Бывшую сотрудницу Кумертауского авиационного производственного предприятия (КумАПП) Аллу Коннову осудили на полтора года колонии общего режима за получение взяток от поставщиков на сумму почти 2,7 млн рублей.
0
14.01.2026
Криминал

В Башкирии за взятку и злоупотребления осужден экс-глава управления в Бирске

Альберт Фархутдинов
Альберт Фархутдинов приговорен к условному сроку и штрафу за получение взятки и подписание актов невыполненных работ. Ущерб составил 4,5 млн рублей.
1
24.12.2025
Криминал

Суд в Уфе вынес приговор главе УКС республики за закупку контрафактных аппаратов УЗИ

инна иксанова
Суд приговорил главу Управления капитального строительства республики Инну Иксанову к пяти годам колонии. Ей дали отсрочку до момента, когда дочери исполнится 14 лет.
0
23.12.2025
Криминал

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор экс-главе «Госстроя» Бадикову

кирилл бадиков в зале суда
Верховный суд Башкирии отменил мягкое наказание экс-главе «Госстроя» Кириллу Бадикову и его топ-менеджерам, заменив его на реальные сроки. Всех троих взяли под стражу в зале суда.
0
20.12.2025
Криминал

РЖД выплатили 1 млн рублей машинистам из Уфы, работавшим без договора

деньги в кошельке
Уфимская транспортная прокуратура через суд взыскала с ОАО «РЖД» долги по зарплате для двух работников Эксплуатационного вагонного депо Дёма. Мужчины несколько лет трудились без официального оформления
0
15.12.2025
Криминал

Генпрокуратура добивается конфискации активов Алана Марзаева и его семьи

Алан Марзаев
В суд поступил иск об обращении в доход государства 13 объектов недвижимости и автопарка бывшего башкирского чиновника и его близких.
-1
14.12.2025
Криминал

Осуждённый за обман тысячи дольщиков экс-депутат Кирилл Бадиков вышел на свободу

Кирилл Бадиков
Экс-депутат горсовета Уфы Кирилл Бадиков, осужденный за хищение 2,3 млрд рублей у дольщиков, вышел на свободу. Ему зачли срок пребывания в СИЗО.
